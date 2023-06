'Vse nosečnice na Poljskem so v nevarnosti v poljskih bolnišnicah'

Na tisoče ljudi je po vsej Poljski protestiralo proti restriktivnemu zakonu o splavu, potem ko je ženska v petem mesecu nosečnosti umrla zaradi sepse, k njeni prezgodnji smrti pa naj bi prispevali omejevalni zakoni o splavu v državi.

Skupine za pravice žensk so shode organizirale v več kot 50 mestih, med drugim tudi v Varšavi, Krakovu, Poznanu in Lodžu. Demonstranti so s seboj nosili slike pokojne nosečnice, 33-letne Dorote Lalik, in plakate z napisi "Želimo roditi, ne umreti" in "Želimo zdravnike, ne misijonarjev". Protestniki so besni na vladajočo stranko Zakon in pravičnost (PiS) in zdravnike, ki zavračajo splave, tudi če je življenje ženske ogroženo. Poročali so o primerih bolnišnic, ki so zavrnile prekinitev nosečnosti zaradi prisotnosti srčnega utripa ploda, čeprav so bile ženske v resni nevarnosti.

"PiS ubija," je pisalo na plakatu na protestu v Varšavi, kjer se je več sto ljudi zbralo okoli spomenika renesančnemu astronomu Nikolaju Koperniku. "Mami, strah me je za mojo prihodnost," je pisalo na drugem napisu. Do protestov prihaja po tem, ko je Dorota umrla v bolnišnici Janeza Pavla II. v kraju Novi Targ. Doroti naj bi predčasno odtekla plodovnica, zdravniki pa naj bi ji naročili, naj leži z dvignjenimi nogami, češ da se bo plodovnica vrnila nazaj noter. Razvila se je sepsa, tri dni po sprejemu v bolnišnico pa je umrla zaradi septičnega šoka. Bolnišnica je izrekla sožalje svojcem in poudarila, da so storili vse, kar je bilo v njihovi moči, da bi ji pomagali. V ponedeljek je poljski varuh pacientovih pravic Bartomiej Chmielowiec pojasnil, da bi morala bolnišnica Janeza Pavla II. Doroti povedati, da bi ji lahko življenje rešili s splavom. Varuh človekovih pravic je odločil, da je bolnišnica kršila njene pravice, ker ji je zamolčala te informacije. "Nihče nam ni povedal, da nimamo praktično nobenih možnosti za zdravega otroka. Ves čas so nam dajali lažno upanje, da bo vse v redu, da bo otrok v najslabšem primeru nedonošen," je poljskim medijem povedal Lalikin mož. "Nihče nam ni dal izbire ali možnosti, da bi Doroto rešili, saj nam nihče ni povedal, da je njeno življenje ogroženo." V skladu z veljavno zakonodajo imajo ženske pravico do splava le v primeru posilstva ali incesta ali če sta ogrožena njihova življenje in zdravje. Vladni organi so ta teden poudarili, da imajo ženske v primerih, kot je Dorotin, pravico do zakonitega splava in da je bolnišnica kršila to pravico.

Poljski premier Mateusz Morawiecki je v odzivu posvaril pred politizacijo smrti Dorote. Toda Katarzyna Kotula, poslanka stranke Nove levice, ki se je udeležila protesta v Varšavi, meni, da je "vse politično, če si ženska na Poljskem". "Na žalost je še posebej politična nosečnost ženske. Zaradi političnih odločitev ženske umirajo v poljskih bolnišnicah, druge pa se preprosto bojijo zanositi," je še dodala. Še preden je oblast prevzela stranka Zakon in pravičnost, je bila poljska zakonodaja o splavu med najbolj restriktivnimi v Evropi. Zagovorniki pravic žensk trdijo, da sta sedanji zakon in splošno konservativno ozračje povzročila zastrašujoč učinek. Pravijo, da zdravniki ogrožajo življenja žensk, saj dajejo prednost reševanju zarodkov pred ženskami bodisi iz ideoloških razlogov bodisi zaradi strahu pred pravnimi posledicami. Vlada in skupine, ki nasprotujejo splavu, obtožujejo zagovornike pravice do splava, da tragedije neupravičeno politizirajo. Več žensk je že umrlo, potem ko je ustavno sodišče leta 2020 odločilo, da ženske ne smejo več prekiniti nosečnosti v primeru hudih deformacij ploda. Liberalni časnik Gazeta Wyborcza je v sredo zapisal, da se t. i. klavzule vesti ne poslužujejo le posamezni zdravniki, temveč celo celotne zdravstvene ustanove, vključno s tisto, v kateri je umrla Lalikova.