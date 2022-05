Vse oči na Moskvi: Kaj se bo zgodilo 9. maja?

Najbolj pričakovan je seveda tradicionalni govor ruskega predsednika Vladimirja Putina, okrog vsebine katerega se pojavljajo številna ugibanja. Zahodni mediji so poročali o več različnih scenarijih. Med drugim naj bi Putin Ukrajini uradno napovedal vojno in razglasil mobilizacijo. Te navedbe so v Kremlju pred dnevi kategorično zanikali, vendar vprašanje o nadaljnjih potezah ruske vrhuške ostaja. Pričakovati je, da bo Putin ob simboličnem dnevu, ko so zavezniki - levji delež bremena vojne v Evropi je na plečih nosila Rdeča armada - premagali nacistično Nemčijo, priložnost izkoristi za risanje vzporednic med protifašistično borbo nekdanje Sovjetske zveze in domnevno povezavo neonacističnih milic z ukrajinsko oblastjo. Tovrstne obtožbe v Kijevu in na zahodu ostro zanikajo, piše BBC.

Britanci ugibajo tudi o Putinovih ciljih v ukrajinski vojni. Kot navaja njihov osrednji medij, je ruski predsednik morda upal, da bo svojemu ljudstvu ob dnevu zmage lahko podarili tudi zmago v Ukrajini, vendar so se stvari tam precej zapletle. Invazija naj ne bi potekala po načrtih, prav tako Rusiji še vedno ni uspelo prevzeti nadzora nad celotnim Donbasom. "Vsi pričakujejo, da se bo 9. maja nekaj zgodilo. Tako Putinovi zavezniki kot njegovi sovražniki," je v Moskvi za BBC dejal Abas Galjamov, nekdanji pisec Putinovih govorov. "Pričakovajo so ustvarila vakum, ki ga bo treba zapolniti. Če se ne bo zgodilo nič, bo Putin politično izgubil."

Ugibanja in špekulacije so v obtok izstrelila mnoštvo govoric. Svetovalec ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega Oleksij Arestovič je v četrtek opozoril, da si ruske sile prizadevajo ob 77. obletnici zmage nad nacistično Nemčijo v drugi svetovni vojni zavzeti tovarno Azovstal. "Najlepše darilo vladarju je glava njegovega nasprotnika. Jasno vidim, da si prizadevajo osvojiti Azovstal in Putinu zagotoviti zmago, vendar bomo videli, ali jim bo to do 9. maja dejansko uspelo," je dejal.