Vse oči na Pokrovsku, medtem ko kriza vre v Zaporožju

Strateško pomembno mesto Pokrovsk je že več tednov v središču pozornosti. Ruske sile so zasedle večino mesta in hkrati s treh strani zategnile obroč okrog sosednjega Mirnograda. Iz tega "kotla" vodijo le še poljske poti, ki pa so pod stalnim nadzorom ruskih dronov. Toda medtem nastajajo lokalne krize tudi na drugih območjih fronte. Ruska vojska je v Kupjansku in znova na vratih Limana. A največja nevarnost, tako priznava ukrajinski generalštab, preži v Zaporožju.

V torek je vrhovni poveljnik ukrajinskih oboroženih sil Oleksandr Sirski dejal, da se skoraj polovica bitk na 1200 kilometrov dolgi fronti odvija v mestih Pokrovsk in Mirnograd, in dodal, da je Rusija za njuno zavzetje namenila 150.000 vojakov – skoraj četrtino svoje moči v Ukrajini. Gre sicer za izjavo, ki je precej v nasprotju z izjavo predsednika Volodimirja Zelenskega, ki je pred dnevi dejal, da se v Pokrovsku nahaja vsega okrog 300 vojakov.

Ukrajinci so več kot eno leto zadrževali rusko napredovanje na območju Pokrovska, vendar je Rusom v zadnjih mesecih uspelo doseči pomemben napredek. Pri tem so, poleg vojskovanja z droni in bombardiranja s težkimi jadralnimi bombami, uporabljali taktiko infiltracije manjših skupin vojakov, ki so izkoriščali vrzeli v ukrajinski obrambi in nato napadali iz zaledja. V zadnjem času je Rusom pomagala tudi megla, v zavetju katere so lahko sprožili več mehaniziranih napadov. Megla namreč omogoča večjo varnost pred droni. Ukrajinski vojaki iz Pokrovska in okolice so za Reuters povedali, da se razmere v okolici Pokrovska "vztrajno slabšajo", kljub vsem prizadevanjem. Rusko ministrstvo za obrambo je sporočilo, da njihove čete napredujejo skozi Pokrovsk v bojih od hiše do hiše. Po geolokacija sodeč, ruske sile obvladujejo veliko večino mesta.

V Mirnogradu, le streljaj vzhodno od Pokrovska, so ruske čete prodrle v vzhodne dele mesta in ta teden napredovale tako na severu kot na jugu mesta. Še vedno pa je večina Mirnograda pod ukrajinskim nadzorom. Toda pot iz tega mesta je praktično zaprta. Ali bo Mirnograd padel, je torej le še vprašanje časa. Večje vprašanje je, ali bo Rusom uspelo izkoristiti padec mest za preboj v operativni prostor ter ali bodo ukrajinske sile izvedle urejen ali neurejen umik proti novim obrambnim položajem zahodno od mesta, piše ameriški Inštitut za preučevanje vojne ISW.

Znaki krize drugod

Medtem ko je ukrajinska vojska usmerila rezerve v boj proti ruskemu mostišču severno od Pokrovska in s tem oslabila druge odseke fronte, je Rusija prav na teh mestih okrepila svoj pritisk. Ruske enote so že dalj časa v Kupjansku in majo pod nadzorom praktično celoten zahodni breg mesta, silam na vzhodnem bregu pa zaradi težav z oskrbo grozi kriza. Toda zaenkrat se Ukrajinci še vedno krčevito branijo. Ruska vojska se je znova približala tudi Limanu in zavzela položaje na njegovih jugovzhodnih obronkih. Približuje se mu tudi s severa in z severozahoda. Gre prav tako za strateško pomemben položaj na severnem boku mesta Slovjansk, ki je glavni cilj ruske vojske v regiji Doneck. Ruske sile so Liman zasedle v začetku poletja 2022, v jesenski ofenzivi pa so ukrajinske sile nad njim povrnile nadzor. Mesto je tako na pragu tretje bitke v tej vojni.

