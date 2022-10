A marsikdo se nato znova sreča z novo stisko. Spletna podoba se namreč s tisto v resničnem svetu ne ujema več. Nekaj klikov na telefonu ali računalniku ne odpravi občutka manjvrednosti, lahko pa ga še poveča. Po odklopu od mobilnih naprav, nam ostanejo telesa in obrazi, ki so daleč od nedosegljivih internetnih idealov. Zaradi slednjega je 30-letna Lottie Ideman iz Berkshira zapadla v hudo depresijo. Postala je tesnobna, zaprla se je v hišo, začele so se tudi motnje hranjenja.

"Ko začnete s filtri in retuširanjem telesa, se vse zdi tako nedolžno. V resnici nimate pojma, kakšen vpliv bo to pustilo na vaši psihi in telesu, pa tudi na ljudeh okoli vas."

"Nenehno sem se počutila ničvredno. Edini način, s katerim sem se lahko približala slikam na spletu, je bil, da sem začela filtrirati in retuširati svoje," je opisovala svojo izkušnjo in dodala, da se je zaradi tega počutila le še slabše. "Vse pogosteje sem se primerjala z ljudmi na spletu in vse bolj sovražila sebe," je opisovala začaran krog, v katerega so jo potegnila družbena omrežja. Dodala je, da je začela kritizirati vse dele svojega telesa, počutila se je, kot da nikamor ne spada in da zaradi svojega 'nepopolnega' videza izstopa.

"Ko začnete z uporabo filtrov in retuširanjem telesa, se vse zdi tako nedolžno. V resnici nimate pojma, kakšen vpliv bo to pustilo na vaši psihi in telesu, pa tudi na ljudeh okoli vas," je izpostavila in dodala, da so bil posledice za njeno duševno zdravje zelo hude. "Strah me je bilo zapustiti hišo, da ne bi drugi ugotovili, kako izgledam v resnici," je nadaljevala s svojo zgodbo. Pritiski, da je nenehno izpostavljena radovednim očem, ki skrbno pregledujejo vsak delček njenega telesa, so vodili v prehranjevalne motnje. Zbolela je za bulimijo. Kljub temu je nadaljevala s tekmovanji. A med pripravo na četrtega se je zlomila. Zaupala se je mami, ki ji je priporočila obisk zdravnika. Od tam so jo napotili na šesttedenski tečaj kognitivno-vedenjske terapije, potem pa je nadaljevala z delom na sebi – predvsem na ponovnem grajenju ljubezni do sebe in samozavesti.

"Prenehala sem slediti ljudem, ki so bili vpleteni v ta svet, in začela iskati bolj resnične fotografije teles," je opisovala. Za nekaj časa je tudi popolnoma opustila telovadbo in pozdravila svoje telo. Izboljšalo se je tudi njeno duševno zdravje, zatrjuje in k temu dodaja, da sta ji pri sprejemanju telesa pomagali tudi obe nosečnosti. "Otroci zagotovo pripomorejo k izboljšanju mojega duševnega zdravja. Rodila sem dva otroka, telo je res neverjetno," je nadaljevala. Vseeno se še vedno pojavijo tudi slabi dnevi, večinoma zaradi družbenih medijev, dodaja, a se na splošno počuti veliko bolje, je še zaključila.