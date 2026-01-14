"Tisti dan sva se odpravila na pohod z mojim psom Cimom, kot to počneva vsak dan." Tako je španska smučarka Ares Masip začela z opisovanjem okoliščin tik pred trenutkom, ki se je v sekundi spremenil v boj za preživetje. Med turno smuko v Andori jo je namreč skupaj z njenim psom Cimom zajel snežni plaz. Dogajanje je posnela kamera, ki jo je imela nameščeno na čeladi. Posnetek pa je objavila z enim samim namenom – opozoriti, kako hitro se lahko v gorah vse spremeni. "Bila sem utrujena in želela sem nekaj relativno lahkega in hitrega. Odpravila sva se na to območje, kamor pogosto zahajam in ki ga zelo dobro poznam. In tam sva imela nesrečo," je pojasnila. Še pred odhodom je preverila uradni plazovni bilten za Andoro, ki je za tisto območje kazal najnižjo stopnjo nevarnosti.

"Ko sem se vzpenjala, sem videla ljudi, ki so smučali navzdol. Vse je delovalo kot povsem normalen dan," je dejala. Preden sta se s psom spustila po gori, je kot vedno, opravila tudi vse varnostne preglede. "Vse se je zdelo v redu, na četrtem zavoju pa se je celotna gora razlomila. To je ta posnetek. Ves sneg naju je potegnil navzdol," je dodal. Kot pravi, je bil prvi trenutek najhujši. "Ko sem pogledala navzgor sem videla, da se cela gora podira proti meni. To je bilo zelo strašljivo," se spominja. Plaz jo je začel nositi po pobočju, skupaj s psom. A je kmalu ugotovila, da razmere vendarle niso najslabše možne. "Videla sem, da sneg ni bil zelo globok – približno 15, 20 centimetrov – in da se plaz premika razmeroma počasi, okoli 25 kilometrov na uro, kar za plaz ni veliko," pravi. Takrat se je nekoliko pomirila in se zbrala. "Moj cilj je bil, da ostanem na vrhu snega in hkrati pazim na Cima, da je ves čas nad snegom. S seboj sem imela vso potrebno varnostno opremo. V gore se vedno odpravim z vso opremo," je pojasnila.