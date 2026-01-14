Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

'Vse se je zdelo v redu, na četrtem zavoju pa se je celotna gora razlomila'

Andorra la Vella, 14. 01. 2026 09.20 pred 1 uro 3 min branja 4

Avtor:
K.H.
Ares Masip

Španska smučarka, ki se je za las izognila tragediji, ko je njo in njenega psa zajel snežni plaz, pravi, da je hvaležna, da sta še živa. Kot pravi, se je v gore odpravila dobro pripravljena, tisti dan je videla tudi veliko smučarjev, ki so se spuščali po pobočjih. Nato se je pod njenimi nogami v trenutku začelo vdirati. "Celotna gora se je razlomila. Ves sneg naju je potegnil navzdol," je opisala dramatične trenutke, ki jih je ujela tudi kamera njeni čeladi.

"Tisti dan sva se odpravila na pohod z mojim psom Cimom, kot to počneva vsak dan." Tako je španska smučarka Ares Masip začela z opisovanjem okoliščin tik pred trenutkom, ki se je v sekundi spremenil v boj za preživetje. Med turno smuko v Andori jo je namreč skupaj z njenim psom Cimom zajel snežni plaz. Dogajanje je posnela kamera, ki jo je imela nameščeno na čeladi. Posnetek pa je objavila z enim samim namenom – opozoriti, kako hitro se lahko v gorah vse spremeni.

"Bila sem utrujena in želela sem nekaj relativno lahkega in hitrega. Odpravila sva se na to območje, kamor pogosto zahajam in ki ga zelo dobro poznam. In tam sva imela nesrečo," je pojasnila. Še pred odhodom je preverila uradni plazovni bilten za Andoro, ki je za tisto območje kazal najnižjo stopnjo nevarnosti. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Ko sem se vzpenjala, sem videla ljudi, ki so smučali navzdol. Vse je delovalo kot povsem normalen dan," je dejala. Preden sta se s psom spustila po gori, je kot vedno, opravila tudi vse varnostne preglede. "Vse se je zdelo v redu, na četrtem zavoju pa se je celotna gora razlomila. To je ta posnetek. Ves sneg naju je potegnil navzdol," je dodal. 

Kot pravi, je bil prvi trenutek najhujši. "Ko sem pogledala navzgor sem videla, da se cela gora podira proti meni. To je bilo zelo strašljivo," se spominja. 

Plaz jo je začel nositi po pobočju, skupaj s psom. A je kmalu ugotovila, da razmere vendarle niso najslabše možne. "Videla sem, da sneg ni bil zelo globok – približno 15, 20 centimetrov – in da se plaz premika razmeroma počasi, okoli 25 kilometrov na uro, kar za plaz ni veliko," pravi. 

Takrat se je nekoliko pomirila in se zbrala. "Moj cilj je bil, da ostanem na vrhu snega in hkrati pazim na Cima, da je ves čas nad snegom. S seboj sem imela vso potrebno varnostno opremo. V gore se vedno odpravim z vso opremo," je pojasnila. 

Preberi še Za las ušla tragediji: snežni plaz jo je nosil po strmem pobočju

Ko se je po nekaj dolgih sekundah plaz ustavil, je ugotovila, da sta oba s psom ostala na površju in sta nepoškodovana. Kljub srečnem koncu pa jo je izkušnja močno pretresla. Odločila se je, da posnetek objavi in s svetom deli svojo izkušnjo ter opozori, da v gorah ni ničelnega tveganja. "Morate biti usposobljeni, morate poznati gore in morate sprejeti vse ukrepe za preprečevanje tveganj, vendar obstajajo stvari, ki jih ne morete nadzorovati. So stvari, ki so izven našega nadzora, in o tem je treba razmišljati in ljudi opozoriti, da so gore zelo nevarne," pravi.

Kot je dodala, bi se sama – če bi pred tem videla posnetek nekoga drugega v podobni situaciji – verjetno odločila, da se tisti dan sploh ne odpravi v gore, čeprav je vse kazalo, da so razmere dobre.

Danes čuti predvsem hvaležnost, da sta oba s psom živa in zdrava. "In rada bi se učila iz lekcije, ki mi jo je dala gora," pravi Ares.

španska smučarka ares masip andora snežni plaz

Američani pridobili napravo, ki naj bi povzročala havanski sindrom

Obalna hitra cesta po novem brezplačna, a tudi počasnejša

  • katalog
  • kamin
  • kamera
  • rastlinjak
  • kopalnica
  • generator
  • verige
  • kovček
  • omare
  • regal
  • radiator
  • sesalnik
  • dereze
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Koronavirusovec
14. 01. 2026 10.46
kakšno je to smučanje s psom? še nikoli nisem videl psa na smučišču
Odgovori
+0
1 1
pepe007
14. 01. 2026 10.49
Kje pa si videl smučišče? S smučkami greš na sprehod, v hrib rabiš malo več energije, dol pa gre lažje. Imenuje se "turno" smučanje, če nisi poučen ...
Odgovori
0 0
Koronavirusovec
14. 01. 2026 10.09
gora se je razlomila lol. z goro ni bilo nič, samo kar je bilo na njej torej sneg in led
Odgovori
+2
2 0
pepe007
14. 01. 2026 09.41
Na ekranu je to videti precej nedolžno. V naravi je seveda drugače, ker ne veš, kaj še sledi in kdaj se bo ustavilo.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Sredi noči dobil SMS, ki ga Robbie Williams ne bo nikoli pozabil
Ko stari starši razvajajo: baby boomerji in posebna vez z vnuki
Ko stari starši razvajajo: baby boomerji in posebna vez z vnuki
Kaj pomeni X Æ A-Xii, Strider, Comet?
Kaj pomeni X Æ A-Xii, Strider, Comet?
Vsaka solza je dokaz, kako močno te imam rada
Vsaka solza je dokaz, kako močno te imam rada
zadovoljna
Portal
Vsi govorijo o frizuri Nicole Kidman
Dnevni horoskop: Ribe krepijo odnose, dvojčki se osredotočajo na zdravje
Dnevni horoskop: Ribe krepijo odnose, dvojčki se osredotočajo na zdravje
Zasijala v krznenem plašču na ulicah Zagreba
Zasijala v krznenem plašču na ulicah Zagreba
V bazenu se nista mogla upreti strastem
V bazenu se nista mogla upreti strastem
vizita
Portal
Kronično vnetje, ki ne prizadane le črevesja
Vsa živa bitja naj bi oddajala komaj zaznaven sij, ki ob smrti izgine
Vsa živa bitja naj bi oddajala komaj zaznaven sij, ki ob smrti izgine
Potencialna protirakava glivična spojina prvič sintetizirana po 55 letih
Potencialna protirakava glivična spojina prvič sintetizirana po 55 letih
Prehranski konzervansi povezani z zdravstvenimi tveganji
Prehranski konzervansi povezani z zdravstvenimi tveganji
cekin
Portal
Ali varčevanje za pokoj še ima smisel?
Mirna Arktika izginja: tudi Svalbard je na udaru tujih interesov
Mirna Arktika izginja: tudi Svalbard je na udaru tujih interesov
Mačji sodelavci: inovativni model produktivnosti v Tokiu
Mačji sodelavci: inovativni model produktivnosti v Tokiu
Trumpove obljube: Sem res to rekel?
Trumpove obljube: Sem res to rekel?
moskisvet
Portal
Vroča zapeljivka, ob kateri se topi led
Zakaj v januarju čutimo praznino?
Zakaj v januarju čutimo praznino?
Kakršna mati, takšna hči
Kakršna mati, takšna hči
Skrivnosti trenerja Real Madrida: družina, posel in skrita ljubezen
Skrivnosti trenerja Real Madrida: družina, posel in skrita ljubezen
dominvrt
Portal
Vsi norijo za odprtimi policami Michelle Pfeiffer
Slavonci postavili 7,5 metra visokega snežaka
Slavonci postavili 7,5 metra visokega snežaka
Tako boste zlahka odstranili vodni kamen
Tako boste zlahka odstranili vodni kamen
Neverjetna prenova, ki vas bo navdušila
Neverjetna prenova, ki vas bo navdušila
okusno
Portal
Stara sladica iz petih sestavin, ki jo obožujejo vsi
Hitro kosilo iz ene ponve
Hitro kosilo iz ene ponve
Vitaminski napitek za odpornost
Vitaminski napitek za odpornost
Brez stradanja: 6 receptov za vse, ki želite shujšati
Brez stradanja: 6 receptov za vse, ki želite shujšati
voyo
Portal
Igra z ognjem
Čas smrti
Čas smrti
Jutranja ptica
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450