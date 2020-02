'Vse skupaj je bilo zlobno. Bilo je pokvarjeno. Vpleteni so bili umazani policisti'

Ameriški predsednik Donald Trump je dan po tem, ko ga je republikanska večina v senatu rešila pred odstavitvijo zaradi obtožb o izsiljevanju Ukrajine, njegove nasprotnike označil za zlobne in pokvarjene. Več kot enourni, na trenutke besni in maščevalni, na trenutke pa zadovoljni in s krepkimi besedami podkrepljeni monolog, je Trump označil za praznovanje po zmagi v kongresu.