Afriški otroci vse pogosteje postajajo 'vojaki' narkokartelov v Evropi

Policijske sile po Evropi že dalj časa opozarjajo na izkoriščanje afriških otrok kokainskih kartelov, ki delujejo predvsem v mestih, kot sta Pariz in Bruselj, saj si prizadevajo razširiti evropski trg kokaina, je pokazala raziskava Guardiana.

Tolpe, ki izkoriščajo ranljive afriške otroke, ki velikokrat na našo celino prispejo sami in brez staršev, uporabljajo za nadzor svojih žrtev brutalne taktike – od mučenja in spolnega nasilja. Guardianova raziskava je razkrila, da bi bil lahko London naslednje mesto, ki bo podvrženo podobnemu "trendu", saj je policija nedavno našla več maroških in alžirskih otrok, ki so bili očitno žrtve mučenja.

Zaskrbljenost evropskih oblasti vse bolj narašča. Marca so se policijske sile različnih držav EU skupaj z agencijami Združenega kraljestva sestale z Združenimi narodi in Europolom, da bi razpravljali o tem, kako se spopasti z izkoriščanjem otrok in trgovino z njimi, ki jo izvajajo kriminalne mreže s sedežem v zahodni Evropi.