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Vse več članov Trumpove vlade živi v vojaškem oporišču

Washington, 13. 11. 2026 07.46 pred 1 uro 1 min branja 15

Avtor:
STA D.L.
Todd Blanche

Ameriški pravosodni minister Todd Blanche že od začetka letošnjega leta stanuje v vojaškem oporišču, kamor se je preselil zaradi skrbi za svojo varnost, poročajo ameriški mediji. Seznam funkcionarjev, ki so si začasen dom poiskali v vojaških nastanitvah, je dolg, na njem so med drugim Marco Rubio, Pete Hegseth in Scott Bessent.

Todd Blanche
Todd Blanche
FOTO: AP

Ameriški pravosodni minister Todd Blanche ni prvi pravosodni minister v Trumpovem drugem predsedniškem mandatu, ki se je zaradi varnostnih razlogov preselil v bolje varovano okolje. Njegova predhodnica Pam Bondi je med opravljanjem funkcije prav tako bivala v vojaškem oporišču.

Pravosodni minister se je pridružil vse daljšemu seznamu članov vlade predsednika Donalda Trumpa, ki so se zaradi varnostnih groženj preselili v varovane vojaške nastanitve.

Podobno so doslej storili tudi državni sekretar Marco Rubio, obrambni minister Pete Hegseth in vodja Trumpovega kabineta Stephen Miller, je poročala ameriška televizija Fox.

V vojaško nastanitev se je pred kratkim preselil tudi finančni minister Scott Bessent, in sicer zaradi domnevnih groženj iz Irana.

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Todd Blanche Donald Trump vojaško oporišče ZDA varnostne grožnje

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KOMENTARJI15

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Yon Dan
13. 11. 2026 11.54
Atentate, umore, so vedno organizirali levičarji. Večina jih je v službi globoke države, so polni izvirne zle sovražnosti. In potem o patriotih pišejo, kot o extremnih desničarjih. Kakšna sprevrženost.
Odgovori
-3
0 3
Yon Dan
13. 11. 2026 11.52
Satanistični demokrati, prodani globoki državi, odsranijo vsakega, ki ogrozi njihov satanistični sistem.
Odgovori
+0
1 1
Robin Hood 666
13. 11. 2026 11.51
A Cankarjev dom v kleti je pripravljen
Odgovori
+3
3 0
Nace Štremljasti
13. 11. 2026 11.58
plešasti ima tam že od leta 91 svojo luknjo,se je že takrat tam skrival
Odgovori
+2
2 0
zmerni pesimist
13. 11. 2026 11.49
Tako naj jih bo strah
Odgovori
+2
2 0
Slovenska pomlad
13. 11. 2026 11.45
Tudi janševiki bodo kmalu tako.
Odgovori
+3
4 1
M_teoretik
13. 11. 2026 11.36
In to naj bi bili predstavniki ljudstva!?
Odgovori
+4
4 0
machines
13. 11. 2026 11.34
se neki dogaja
Odgovori
+2
2 0
Lamin
13. 11. 2026 11.32
Jst nemam nč se nemam komi skrivat
Odgovori
+2
2 0
Lamin
13. 11. 2026 11.31
Lep život sz miljardami
Odgovori
+2
2 0
Roadkill
13. 11. 2026 11.31
haha luzerji
Odgovori
+4
4 0
Jožajoža
13. 11. 2026 11.20
Ja,če ga se pa bojijo.pa saj so delali "za" narod.aja,narod pod trampom komaj preživi,milijonarji,ki financirajo trampa pa so postali milijardji.
Odgovori
+5
5 0
janezeki
13. 11. 2026 11.16
Me čudi da jih naša vlada še ne kopira!
Odgovori
+9
9 0
Tempus Fugit
13. 11. 2026 11.15
Novinar vpraša politika: – Zakaj pa zdaj živite v vojaškem oporišču? – Zaradi varnosti. – Pred kom pa? – Pred volivci. – Ampak saj vendar delate za njihovo dobro!!!! – Ja, vem. Samo oni tega še niso dojeli.....
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+9
9 0
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