Vse več članov Trumpove vlade živi v vojaškem oporišču

Ameriški pravosodni minister Todd Blanche ni prvi pravosodni minister v Trumpovem drugem predsedniškem mandatu, ki se je zaradi varnostnih razlogov preselil v bolje varovano okolje. Njegova predhodnica Pam Bondi je med opravljanjem funkcije prav tako bivala v vojaškem oporišču.

Pravosodni minister se je pridružil vse daljšemu seznamu članov vlade predsednika Donalda Trumpa, ki so se zaradi varnostnih groženj preselili v varovane vojaške nastanitve.

Podobno so doslej storili tudi državni sekretar Marco Rubio, obrambni minister Pete Hegseth in vodja Trumpovega kabineta Stephen Miller, je poročala ameriška televizija Fox.

V vojaško nastanitev se je pred kratkim preselil tudi finančni minister Scott Bessent, in sicer zaradi domnevnih groženj iz Irana.