Vse več goljufij s socialnimi transferji: državo oškodovali za skoraj 24 milijard evrov

Prevaranti in organizirane kriminalne združbe rade posegajo po goljufijah, da bi na čim lažji način prišli do čim večjega zaslužka. A velika težava nastane, ko se ti zaslužki začnejo šteti v milijonih in celo milijardah. Po podatkih ministrstva za delo in pokojnine so samo lani ogoljufali državo za nekaj manj kot devet milijard evrov. V dveh letih pred tem gre zopet za visoke zneske, v višini sedem milijard in pol ter nekaj manj kot osem milijard evrov.

Lani je bilo skupno izplačanih okoli 316 milijard evrov nadomestil – velik odstotek tega v obliki univerzalnega kredita. Ministrstvo za delo in pokojnine je sicer zatrdilo, da so preprečili goljufije v vrednosti okoli 21 milijard evrov, ampak jim ni uspelo preprečiti, da bi okoli 2,8 odstotka celotnega proračuna izgubili na račun goljufij.

Žrtve teh goljufij so davkoplačevalci in tisti, ki so v resnični stiski. "To je denar, ki bi ga bilo bolje uporabiti za upokojence, zapore in bolnišnice," je bil jasen Buckland. Kriminalne združbe in goljufi so namreč zaključili, da lahko bogato iztržijo denar od države, medtem ko bodo milijoni upokojencev to zimo ostali na hladnem.

"In na žalost so Veliko Britanijo pod zadnjo administracijo pestile velike goljufije glede socialnih transferjev, kar ustvarja črno luknjo v državnih financah, ki se bo samo še poglobila," je posvaril.

Sir Robert Buckland , nekdanji konservativni minister za pravosodje, ki je kot odvetnik tudi preganjal prav te goljufe je že opozoril, da morajo laburisti zaostriti svoje delovanje. "Za ukvarjanje z goljufijami glede socialnih transferjev obstajajo zakoni. Ampak če ni izvrševalcev in kazni, to goljufi vidijo kot odprta vrata in težava bo vse večja."

The Sun je ugotovil, da si ljudje celo na spletu izmenjujejo nasvete o tem, kako do denarnih ugodnosti. En uporabnik Facebooka je denimo objavil vrsto videoposnetkov, kjer deli nasvete kako "pridobiti 300 funtov oziroma 356 evrov od ministrstva".

Goljufije prešle onkraj meja Velike Britanije

In če so najprej to počeli le delavni državljani, pa se je ta mreža kmalu razširila na organizirane skupine. Maja so denimo aretirali skupino bolgarskih prevarantov zaradi vodenja največja prevare s socialnimi transferji v Veliki Britaniji. Petčlanska tolpa s sedežem v Wood Greenu v severnem Londonu je namreč ustvarila na tisoče lažnih identitet za "sistematično plenjenje" sistema in pridobila okoli 59 milijonov evrov univerzalnega kredita od ministrstva. Uporabljali so lažne plačilne liste, zdravniška pisma in račune, da bi preslepili uradnike. A trditve, da resnično potrebujejo denar so bile lažne. Denar so namreč pošiljali posameznikom v Bolgariji, ki so bili kasneje spoznani za "sokrive".

Goljufija sploh ne bi bila odkrita, če ne bi policist v Bolgariji opazil, da je v mestu Sliven kar naenkrat veliko število dragih avtomobilov in gotovina v valuti britanskih funtov. Obvestil je britansko policijo, ki je prišla na sred goljufom. Pet ljudi je bilo obtoženih na skupno kazen 25 let in pet mesecev zapora.