Vse več hotelov prepoveduje vstop otrokom, starši in pravniki na nogah

Nekateri starši pa so se zaradi tovrstne praise znašli v situaciji, ko so jim celo prepovedali vstop v hotel, ko so se tam pojavili z otroki. Takšne primere so prijavili združenju za varstvo potrošnikov in jih pozvali, naj raziščejo primer in, če je možno, sprožijo kazenski postopek.

"Prejeli smo veliko število pritožb, več, kot si jih lahko zamislite," je za špansko televizijo TVE povedal Miguel Angel Serrano, podpredsednik združenja.

Oglasila se je tudi psihologinja Veronica Perez, ki je dejala, da gre za nestrpnost do otrok. "Otroci tukaj niso izključeni zato, ker bi bil prostor nevaren ali neustrezen za njihovo starost, temveč zato, ker njihova prisotnost moti, jezi in povzroča nelagodje drugim," je bila kritična. Predsednik društva za varstvo mladoletnikov Aprodeme Francisco Cardenas pa je nekoliko omilil situacijo in dejal, da tukaj gre za "problem sobivanja".

Na vprašanje, ali je takšna praksa zakonita, pa mnogi odvetniki ne dajejo jasnega odgovora, češ da gre za "kompleksno vprašanje". V skladu s 14. členom španske ustave so vsi Španci enaki pred zakonom in ne smejo biti diskriminirani na podlagi kraja rojstva, rase, spola, vere ali kakršnega koli drugega osebnega ali družbenega stanja ali okoliščine. Prepoved vstopa otrokom bi bila torej protiustavna.

Hoteli pa svoje početje, za katerega trdijo, da ni protiustavno, upravičujejo s tem, da ščitijo mladoletnike od ponudbe, ki so privlačne samo za odrasle. Hoteli pogosto uporabljajo zaščito mladoletnikov kot argument in navajajo prisotnost alkohola ali okolje, ki ni naklonjeno otrokovemu razvoju.

"Zaščitijo se z domnevno skrbjo za otroke," je dejala odvetnica Maria Giraldes. "Ampak otrok ne smatrajo za subjekt s pravicami," dodaja. V Španiji ponudba nastanitvenih storitev samo za odrasle ni kaznovana, če je ustrezno oglaševana. Romero iz hotela Neptuno je zaključil, da zakonsko ni dovoljeno prepovedati vstopa otrokom, a pravi, da njegov hotel gostom le priporoča, da "s seboj naj ne vzamejo otrok, ker tako na počitnicah, v njihovi ponudbi ne bodo uživali".