'Vse več iranskih dronov, severnokorejske rakete vse bolj natančne'

Poveljnik Obrambnega obveščevalnega direktorata Ukrajine (GUR) Kirilo Budanov je v intervjuju za ameriški The War Zone razkril, da je Rusija krepko povečala proizvodnjo dronov Šahed in "drastično izboljšala" natančnost severnokorejskih balističnih raket KN-23, hkrati pa Pjongjang oskrbuje z najnovejšo vojaško tehnologijo.

Tesno vojaško sodelovanje med Moskvo in Pjongjangom že nekaj časa ni več skrivnost. Severna Koreja je Rusiji poslala več milijonov granat, balistične rakete in havbice, hkrati pa je v rusko regijo Kursk napotila več tisoč vojakov, ki so sodelovali v bojih proti ukrajinskim silam. Šef ukrajinskih obveščevalcev Kirilo Budanov je v pogovoru za The War Zone dejal, da gre za zaskrbljujoč trend, ki bi lahko spremenil ravnotežje moči na korejskem polotoku.

Vodja ukrajinske obveščevalne službe Kirilo Budanov FOTO: AP icon-expand

Ukrajino skrbi predvsem veliko povečanje ruskih kapacitet za proizvodnjo dronov Šahed oz. Geran, kot jih imenujejo v Rusiji. Še pred letom dni je Rusija proizvedla do 500 omenjenih dronov na mesec, danes več kot 2000, do konca leta pa bo iz proizvodnje spravila 5000 dronov mesečno. Še bolj zaskrbljujoče za Kijev je dejstvo, da so Rusi izboljšali njihov doseg, povečali bojni tovor, hitrost, vodenje in napadalno tehniko.

Vse to se udejanja na nebu nad Ukrajino, kjer so Gerani prevzeli vodilno vlogo v zračnih napadih. Samo v noči na ponedeljek jih je proti ciljem v Ukrajini poletelo kar 479. Z množičnostjo droni preobremenjujejo ukrajinsko zračno obrambo, ki se mora spopasti z velikim številom ciljev v zraku in proti njim prazni drage in omejene zaloge zahodnih protiletalskih orožij. Dronom nato sledijo še vodene, balistične in supersonične rakete.

Proizvodnja iranskih dronov v Rusiji FOTO: X icon-expand

Prva serija raket KN-23, ki jih je Severna Koreja dobavila Rusiji, je bila po ukrajinskih navedbah zelo nezanesljiva. Približno polovica raket ni le skrenila s poti, ampak je tudi eksplodirala v zraku. Od takrat so jih po zaslugi ruske pomoči močno izboljšali, je za ameriški povedal Budanov. "Zdaj delujejo s smrtonosno natančnostjo. Gre za povsem drugačno raketo. To je rezultat skupnega dela ruskih in severnokorejskih strokovnjakov." Po njegovem mnenju Rusija izboljšuje tehnologijo drugih severnokorejskih orožij, ki bi se lahko znašla v Ukrajini, hkrati pa bi lahko vplivala na varnost na korejskem polotoku, saj bi lahko Severna Koreja natančno zadevala cilje na celotnem ozemlju Južne Koreje in širše. "Prav tako poteka posodobitev raket zrak-zrak dolgega dosega. Razvijajo tudi posebne tehnologije na podmornicah. Žal so to balistične rakete, ki so nosilci jedrskega tovora."

Budanov je tudi dejal, da sta se Moskva in Pjongjang dogovorila o organizaciji proizvodnje Šahedov oz. Geranov v Severni Koreji. Nekdanji ruski minister za obrambo in sedanji sekretar varnostnega sveta Ruske federacije Sergej Šojgu je v zadnjih mesecih večkrat obiskal Severno Korejo. Budanov je "pohvalil" tudi severnokorejske havbice Koksan. "Paleta orožja, ki ga Severna Koreja dobavlja Rusiji, je precej široka, začenši s 122-milimetrskimi havbicami D-74, 240-milimetrskimi večcevnimi raketnimi sistemi ter 170-milimetrskimi havbicami MM1989 Koksan. Žal se ta top v boju precej dobro izkazuje. Strelja z dokaj velike razdalje in je precej dober glede natančnosti." Rusija je doslej prejela 120 omenjenih havbic, po informacijah Budanova pa se bo dobava nadaljevala.

