Vse več klopov, ki povzročajo alergijo na meso

Klopi vrste "osamljena zvezda" so izkoristili naraščajoče temperature zaradi podnebne krize in se razširili s svojega središča na jugovzhodu ZDA na območja, ki so bila zanje prej premrzla. V zadnjih letih so se razširili vse do New Yorka in celo Maina proti severu ter proti zahodu.

Klopi so znani po svoji nenavadni agresivnosti in lahko pri ugriznjenih ljudeh povzročijo alergijo, zaradi katere ne morejo jesti rdečega mesa. Stanje, znano kot sindrom alfa-gal, se je z le nekaj deset znanih primerov leta 2009 razširilo na kar 450.000 danes.

"Pred desetimi leti smo mislili, da je to relativno redko, vendar postaja vse bolj pogosto in pričakujem, da se bo še naprej zelo hitro širilo," je dejal strokovnjak na univerzi v Južni Karolini Brandon Hollingsworth, ki je raziskoval širjenje klopa, poroča Guardian.