Vse več ljudi na robu podhranjenosti: 'Prosim, pustite me umreti'

"To je največ v času našega poročanja, k temu pa so najbolj prispevali spopadi na območju Gaze in Sudana," piše v poročilu. V skladu z merili poročila se v kategoriji katastrofe člani gospodinjstva soočajo z izjemnim pomanjkanjem hrane in izčrpanjem zmogljivosti za spopadanje s krizo, pri čemer se znatno poveča tveganje akutne podhranjenosti in smrti. Najhujša kriza trenutno poteka v Gazi, kjer vseh 2,2 milijona prebivalcev še vedno nujno potrebuje pomoč v obliki hrane ali drugih sredstev za preživetje.

V Gazi lahko vidimo trikotnik smrti, pravijo zdravniki Michael Berry, Suheal Khan in Edward Brown. Lakota, dehidracija in bolezni. Slabe sanitarne razmere in pomanjkanje cepljenja pa še povzročajo epidemijo nalezljivih bolezni, kot sta hepatitis A in otroška paraliza. Zaradi strahov glede varnosti ter potrebe po hrani in vodi se številni prebivalci znajdejo na robu preživetja. Medtem še vedno potekajo intenzivni spopadi. Zdravniki zato opozarjajo, da so zakoni, ki urejajo vojno, premalo. "Sorazmernost pa je ključnega pomena pri določanju zakonitosti vojnega dejanja. Ubiti 100 civilistov in jih raniti več sto, da bi odstranili enega domnevnega operativca Hamasa, se zdi pretirano v primerjavi s pridobljeno vojaško prednostjo, kar kaže na to, kakšno vrednost izraelska vojska pripisuje palestinskim življenjem."

Kot so dejali za Politico, je civilno prebivalstvo Gaze ujeto in izpostavljeno izjemnemu in nečloveškemu trpljenju. Zdravstveni sistem je propadel, manjka potrošnega materiala, zdravil in opreme, ki so potrebni za zdravljenje. Številni bolniki, sprejeti v enoto za intenzivno terapijo, so bili že v komi, saj jim primanjkuje inzulina za zdravljenje sladkorne bolezni. Bolniki, ki prihajajo na zdravljenje, z močnimi opeklinami si pogosto ne želijo drugega kot smrti, še pravijo zdravniki. "Utrujen sem, dovolj imam te vojne. Prosim, pustite me umreti," naj bi jim dejal eden od njih.