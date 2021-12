Vse več pozivov za odstop Johnsona

Britanski premier Boris Johnson je v velikih težavah zaradi vrste svojih in vladnih polomij, zaradi katerih se množijo pozivi za njegov odstop. Najnovejši sta poraz njegovih konservativcev v eni od njihovih volilnih utrdb, v kateri so bili na oblasti dve stoletji, in, v soboto zvečer, nenadni odstop brextiskega ministra lorda Frosta. Njegov vse večji problem je tudi to, da ga vse več kritikov vse bolj odkrito razglaša za nepoboljšljivega lažnivca, ki zavaja parlament. In celo to, da se Otočani nič več ne smejejo njegovim šalam in prispodobam, in da jih v teh resnih časih ne zabavajo njegove različne preobleke in posnemanje klovnov.