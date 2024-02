Vse več ruskih podjetij v Srbiji: bližina EU, prijazen odnos in nizki davki

V prvih mesecih po invaziji so Rusi v Srbiji najpogosteje odpirali restavracije, bare in kozmetične salone, ki so ustrezali ruskemu okusu. Nekateri med njimi so bila podjetja v senci, ki so jih ustanovili migranti, da bi pridobili dovoljenje za začasno bivanje v Srbiji, je po pisanju The Moscow Timesa pokazala raziskava Centra za evropske politike (CEP).

V lanskem letu pa so Rusi pogosteje odpirali vrtce, spletne trgovine, proizvodne obrate, nepremičninska podjetja in prostore za t. i. coworking v Beogradu in Novem Sadu. Glavni dejavniki za ustanovitev ruskih podjetij v Srbiji so po navedbah časnika bližina EU, prijazen odnos do Rusov in razmeroma kratek, triurni let iz Moskve v Beograd. Rusi kot prednost srbskega trga navajajo tudi nizek, 15-odstotni davek na dobiček, pa tudi prisotnost velikih prometnih koridorjev, ki potekajo skozi Srbijo in privabljajo logistična podjetja, še piše The Moscow Times.

Srbija se kljub pritiskom mednarodne skupnosti še vedno ni pridružila sankcijam Zahoda proti Rusiji zaradi invazije na Ukrajino. Medtem ko so sankcije Rusom v zahodnih državah močno otežile poslovanje, pa Srbija z njihovo domovino še vedno ohranja prijateljske vezi.