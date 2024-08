Vse več zanimanja za podjetja, ki nudijo daljšo ali kar plačano odsotnost

Glede na rezultate raziskave, ki jo povzema britanski The Guardian , možnost daljše odsotnosti z dela nudi že 53 odstotkov organizacij oz. podjetij. Da to sploh ne pride v poštev, pa je odgovorilo 29 odstotkov menedžerjev.

Tovrstna odsotnost sicer traja več tednov, lahko pa tudi več kot leto dni, pogosto pa je povezana s potovanji po svetu, ki so pomemben cilj generacije milenijcev, ali željo po novih doživetjih ter veščinah in znanjih.

Raziskovalci sicer ugotavljajo, da podaljšana odsotnost z dela povečuje zadovoljstvo zaposlenih in prispeva, da ostajajo zaposleni v obstoječih organizacijah in podjetjih.

Zaposleni tega časa ne koristijo samo za pasiven počitek, temveč za raziskovanje različnih profesionalnih ciljev in možnosti, nekatera podjetja pa so to že prepoznala in skušajo na ta način zadržati ustvarjalne in kakovostne zaposlene, ki so izgoreli zaradi preveč dela.

Med podjetji, ki svojim delavcem, pri njih zaposlenih že več kot deset let, ponujajo daljšo plačano odsotnost, in sicer osem tednov skupaj, je tehnološki velikan Microsoft, piše srbska tiskovna agencija Tanjug.