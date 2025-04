Vse več zračnih napadov, Zelenski: Pritisk na Moskvo ni zadosten

Pritisk na Rusijo je še vedno nezadosten in vsakodnevni ruski napadi na Ukrajino to dokazujejo, je Volodimir Zelenski opozoril na družbenem omrežju X.

V raketnem napadu na Kijev ubita ena oseba, najmanj trije ranjeni

V Kijevu je odjeknilo več eksplozij, ranjenih je več ljudi in poškodovanih več zgradb, je še pred tem sporočil tamkajšnji župan Vitalij Kličko. Iz več okrožij Kijeva so poročali o požarih, na pomoč so poslali reševalce. "Eksplozije v prestolnici. Protizračna obramba deluje," je Kličko sporočil na Telegramu. Oblasti so ljudi pozvale, naj ostanejo v zakloniščih.