Vse za fotografijo: splezal na znameniti Neptunov vodnjak in ga poškodoval

Neptunov vodnjak, ki so ga izdelali leta 1559, obnovili pa leta 2018, je spomin na poroko člana italijanske družine Medici z avstrijsko vojvodinjo.

Posnetki nadzornih kamer kažejo, kako je moški prečkal vodnjak, nato pa splezal na umetnino in poziral pred objektivom. Identificirali so ga s pomočjo občinskih kamer, nekaj ur kasneje pa ga je našla tudi lokalna policija. Zaradi škode mu grozi visoka denarna kazen.

To pa sicer ni prvi vandalizem italijanskih zgodovinskih znamenitosti, ki se je zgodil to poletje. Avgusta so nemški turisti v Firencah z grafiti porisali zunanjost Vasarijevega koridorja, prehoda, ki povezuje galerijo Uffizi z vrtovi Boboli.

Junija je britanski turist v steno 2000 let starega Koloseja v Rimu s ključem vklesal imeni sebe in svojega dekleta, mesec kasneje pa je podobno naredila tudi turistka iz Švice. Nemškega šolarja so medtem zalotili med praskanjem po zidu.

A dogajal se je tudi vandalizem, ki sicer ni povzročil škode, je pa bil kljub temu neokusen. Avgusta si je tako turistka steklenico vode zamislila napolniti kar iz vodnjaka Trevi. "Globe in sklicevanje na zdravo pamet očitno niso več dovolj za nadzor turistov," je takrat dejal rimski mestni svetnik za velike dogodke, šport, turizem in modo Alessandro Onorato.