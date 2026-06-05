Vse žrtve letalske nesreče so bili Avstrijci, stari od 40 do 65 let

Po letalski nesreči v bližini Medulina, ki se je zgodila v četrtek okoli 11.20, je državno tožilstvo v Pulju potrdilo, da so v nesreči umrli štirje avstrijski državljani, stari 40, 48, 58 in 65 let.

Državno tožilstvo je odredilo pregled in obdukcijo trupel pokojnikov. Preiskovalci izvajajo nadaljnje ukrepe in dejanja za ugotovitev vseh relevantnih okoliščin tega dogodka, so še sporočili.