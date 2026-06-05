Vse žrtve letalske nesreče so bili Avstrijci, stari od 40 do 65 let

Po letalski nesreči v bližini Medulina, ki se je zgodila v četrtek okoli 11.20, je državno tožilstvo v Pulju potrdilo, da so v nesreči umrli štirje avstrijski državljani, stari 40, 48, 58 in 65 let.
Državno tožilstvo je odredilo pregled in obdukcijo trupel pokojnikov. Preiskovalci izvajajo nadaljnje ukrepe in dejanja za ugotovitev vseh relevantnih okoliščin tega dogodka, so še sporočili.
Preiskavo na kraju dogodka so opravili policisti istrske policijske uprave, pri čemer so sodelovali preiskovalci Agencije za preiskovanje nesreč v zračnem, pomorskem in železniškem prometu ter namestnik okrožnega državnega tožilca, ki je bil na dolžnosti na okrožnem državnem tožilstvu v Pulju, poroča Net.hr.
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