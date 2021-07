Po zasilnem pristanku letala, ki je izginilo z radarjev, čudežno preživeli vsi na krovu

Bolnišnično oskrbo po težkem pristanku letala potrebuje samo pilot, ki je na intenzivni negi. Drugi udeleženci na krovu so le lažje poškodovani, poroča Enex. Letalo, ki ga je upravljala majhna letalska družba SiLA, ki ponuja regionalne lete v Sibiriji, je med letom iz mesta Kedrovy v mesto Tomsk izginilo z radarjev.

Na teren so takoj poslali reševalce, ki so preživele potnike našli v gozdu blizu poškodovanega letala. Letalo AN-28 se je med zahtevnim zasilnim pristankom prevrnilo. Poškodovana sta tako nos letala kot tudi podvozje. Posadka je morala prisilno pristati zaradi, kot kaže, okvare motorja, čeprav to še ni potrjeno, poroča TASS.

Incident se je zgodil manj kot dva tedna po tem, ko je podobno letalo, Antonov An-26, v slabih razmerah strmoglavilo na oddaljenem polotoku Kamčatka na skrajnem ruskem vzhodu, pri čemer je umrlo vseh 28 ljudi na krovu.