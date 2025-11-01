Svetli način
Tujina

Vsem rojenim po letu 2007 prepovedali kajenje: to velja tudi za turiste

Ljubljana , 01. 11. 2025 12.35 | Posodobljeno pred 1 uro

A.K.
6

Na Maldivih prepovedujejo nakup ali uporabo tobaka vsem, rojenim po 1. januarju 2007. Tako načrtujejo ustvariti generacijo brez tobaka. Ukrep velja tudi za turiste.

Rajski Maldivi so začeli uvajati prepoved kajenja za vse, rojene po januarju 2007, in postali edina država z generacijsko prepovedjo tobaka, je sporočilo tamkjanjšnje ministrstvo za zdravje, poroča Guardian.

Maldivi
Maldivi FOTO: Shutterstock

 Ukrep, ki ga je v začetku letošnjega leta sprožil predsednik Mohamed Muizzu in je začel veljati 1. novembra, bo zaščitil javno zdravje in spodbudil generacijo brez tobaka, je sporočilo ministrstvo.

V skladu z novo določbo je posameznikom, rojenim 1. januarja 2007 ali pozneje, prepovedan nakup, uporaba ali prodaja tobačnih izdelkov na Maldivih, so pojasnili. Prepoved velja za vse oblike tobaka, trgovci na drobno pa morajo pred prodajo preveriti starost.

Ukrep velja tudi za turiste

Ukrep velja tudi za obiskovalce države z 1191 majhnimi koralnimi otočki, raztresenimi približno 800 km čez ekvator in znanimi po luksuznem turizmu.

Elektronske cigarete so prepovedane za vse.
Elektronske cigarete so prepovedane za vse. FOTO: Shutterstock

Ministrstvo je sporočilo, da ohranja tudi prepoved uvoza, prodaje, distribucije, posedovanja in uporabe elektronskih cigaret in izdelkov za vejpanje, ki velja za vse posameznike ne glede na starost.

kajenje maldivi prepoved
KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Uporabnik1838526
01. 11. 2025 13.39
A MC pa lahko prodaja stup
ODGOVORI
0 0
Hugh_Mungus
01. 11. 2025 13.37
Pohvalno!
ODGOVORI
0 0
tech
01. 11. 2025 13.36
Zakaj samo po letu 2007?
ODGOVORI
0 0
Prelepa Soča
01. 11. 2025 13.27
+1
No vidite, le-ti imajo res željo, da bi bili ljudje zdravi, v drugih državah, vključo s Slovenijo, pa zanima vladajoče le polnjenje blagajne z davki.
ODGOVORI
2 1
kapetan
01. 11. 2025 13.27
+1
👏🏼👏🏼👏🏼
ODGOVORI
1 0
Delavec_Slo
01. 11. 2025 13.01
+7
Kul
ODGOVORI
7 0
