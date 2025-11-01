Vsem rojenim po letu 2007 prepovedali kajenje: to velja tudi za turiste

Rajski Maldivi so začeli uvajati prepoved kajenja za vse, rojene po januarju 2007, in postali edina država z generacijsko prepovedjo tobaka, je sporočilo tamkjanjšnje ministrstvo za zdravje, poroča Guardian.

Ukrep, ki ga je v začetku letošnjega leta sprožil predsednik Mohamed Muizzu in je začel veljati 1. novembra, bo zaščitil javno zdravje in spodbudil generacijo brez tobaka, je sporočilo ministrstvo.

V skladu z novo določbo je posameznikom, rojenim 1. januarja 2007 ali pozneje, prepovedan nakup, uporaba ali prodaja tobačnih izdelkov na Maldivih, so pojasnili. Prepoved velja za vse oblike tobaka, trgovci na drobno pa morajo pred prodajo preveriti starost.