Vsi Cezarjevi sodelavci, aretirani v Sarajevu, že na prostosti

Po nalogu Tožilstva Kantona Sarajevo so hišne preiskave potekale na več lokacijah v sarajevskih občinah Novi Grad, Ilidža in Vogošća. "Operativno-taktične aktivnosti se izvajajo na podlagi mednarodne zahteve slovenske Policije," so še dodali v MUP KS.

Kot smo poročali, je v torek v Sarajevu potekala mednarodna policijska operacija, v kateri so sodelovali pripadniki Uprave policije ministrstva za notranje zadeve Kantona Sarajevo (MUP KS), Europola, Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU), slovenske Policije in Policije Kraljevine Švedske. Operacijo so poimenovali Brut, njen cilj pa je bilo "zbiranje sledi in predmetov, ki jih je mogoče povezati s storitvijo kaznivega dejanja umora Satka Kekića v Sloveniji" , so sporočili iz MUP Kantona Sarajevo.

Obrnili smo se na tožilstvo Kantona Sarajevo, kjer zadeve ne želijo komentirati in so nas napotili na slovenske pravosodne organe. Odgovor našega Specializiranega državnega tožilstva še čakamo.

Pet osumljencev so odpeljali v pridržanje, a so jih danes že izpustili na prostost, poroča bosanski preiskovalni portal Istraga.ba. Razlog naj bi bil v tem, da bosanski pravosodni organi od svojih slovenskih kolegov niso prejeli dokazov, ki so jih ti zbrali v Sloveniji.

Po poročanju omenjenega portala so policisti včeraj prijeli Abdurahmana Krimija, Adina Memića, Aleksandra Miletića, Tamirja Kilerdžića in Alena Fazlagića. Med hišnimi preiskavami naj bi policisti našli in zasegli oblačila, ki so jih osumljenci uporabljali med bivanjem v Sloveniji, odvzeli naj bi jim tudi vzorce DNK.

Slovenska policija naj bi imela posnetke nadzornih kamer, ki potrjujejo, da sta Memić in Krimi več dni sledila Satku Zovku (Kekiću) v Sloveniji, preden so ga Dino Muzaferović - Cezar in njegovi sodelavci v noči z 28. na 29. novembra lani ustrelili na Brdu. Prav zato je Slovenija zaprosila za mednarodno pravno pomoč, na podlagi katere so v Sarajevu izvedli preiskave in zaslišali osumljence.

Med preiskavo njihovih objektov in avtomobilov je policija našla tudi oblačila, ki jih je mogoče videti na posnetkih iz Slovenije, kar še dodatno potrjuje povezanost aretiranih z umorom Satka Kekića, še piše Istraga.ba. Za kako brezvestne zločince gre, po njihovih informacijah dokazuje tudi podatek, da je Krimi, ko so specialci vdrli v njegovo hišo, za živi ščit uporabil kar svojega trimesečnega otroka.

Muženič: Vse aretirane obravnavamo kot sostorilce umora

Spomnimo, Satka Zovka so novembra lani ubili v Ljubljani. Slovenska policija sumi, da je umor naročil in organiziral Dino Muzeferović – Cezar, ki je trenutno v priporu v Sloveniji.

Direktor NPU Darko Muženič je včeraj na novinarski konferenci spomnil, da je policija šest dni po umoru prijela tri osebe, ki so utemeljeno osumljene kaznivih dejanj umora, neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami ter nedovoljene proizvodnje in prometa orožja in eksploziva. Po odreditvi pripora je policija nadaljevala intenzivno kriminalistično preiskavo, ob čemer je zbiranje obvestil v tujini potekalo v okviru mednarodnega policijskega sodelovanja s tujimi varnostnimi organi.

"Mednarodno policijsko sodelovanje je v primerih najhujših kaznivih dejanj izjemnega pomena, saj mednarodne organizirane kriminalne združbe delujejo in izvršujejo kazniva dejanja na območjih več držav," je poudaril Muženič. Predkazenski postopek usmerja Specializirano državno tožilstvo RS.

Potrdil je, da so preiskovalci NPU na podlagi do sedaj zbranih ugotovitev z ogleda kraja dejanja umora in z obsežnim zbiranjem obvestil ter forenzičnih preiskav pridobili sodno odredbo za izvedbo več hišnih preiskav v BiH. Tako je na območju Sarajeva potekalo šest hišnih preiskav stanovanjskih objektov in tri preiskave osebnih vozil, prijetih pa je bilo pet osumljencev v povezavi z omenjenim umorom.