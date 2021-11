"Čestitke Tanji Frank Eler in Mateju Oštirju , ki ju je slovenska vlada imenovala za delegirana tožilca pri Evropskem javnem tožilstvu. Zdaj so imenovani vsi delegirani tožilci," je zapisala podpredsednica Evropske komisije Vera Jourova.

Odločitev slovenske vlade glede imenovanja evropskih delegiranih tožilcev v Sloveniji je korak v pravo smer, a razvoj bomo še naprej pozorno spremljali do uspešnega in zakonitega končanja postopka, so danes povedali v Evropski komisiji.

DTS pozdravlja odločitev vlade glede delegiranih tožilcev

Državnotožilski svet (DTS) je danes pozdravil seznanitev vlade s svojim lanskim predlogom za imenovanje Tanje Frank Eler in Mateja Oštirja za evropska delegirana tožilca ter njeno odločitev, da ta predlog posreduje Evropskemu javnemu tožilstvu (EPPO) v nadaljnje postopanje. S tem vlada je oz. bo izpolnila svoje zakonske obveznosti, so dodali.

V zvezi s tem, da je predlog za imenovanje Frank Elerjeve in Oštirja glede na četrtkov sklep vlade začasen, dokler ne bo uspešno zaključen nacionalni del postopka imenovanja kandidatov za evropska delegirana tožilca, so na DTS v sporočilu za javnost pripomnili, da "predpisi začasnega imenovanja ne predvidevajo niti vladi ne dajejo pristojnosti, da bi na kakršenkoli način zamejevala ali posegala v predlog DTS za imenovanjeevropskih delegiranih tožilcev".

Ponovili so še, da je bil postopek oblikovanja predloga za imenovanje dveh evropskih delegiranih tožilcev "izveden v skladu s predpisi, izbira kandidatov pa je temeljila na presoji njihove strokovnosti".