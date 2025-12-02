Svetli način
Tujina

Vsi obtoženi za požar v Kočanih zanikali krivdo

Skopje , 02. 12. 2025 15.31 | Posodobljeno pred 32 minutami

Avtor
A.K. , STA
Komentarji
2

Vsi obtoženi za požar v nočnem klubu v Kočanih na vzhodu Severne Makedonije, ki je zahteval življenja več kot 60 ljudi, so se danes izrekli za nedolžne. Med 34 obtoženimi so med drugim lastnik kluba in člani njegove družine ter nekdanji ministri, inšpektorji in župani.

Sojenje za požar se je začelo minuli mesec na kazenskem sodišču v Skopju, vodi pa ga sodnica Diana Gruevska Ilievska.

Lastnik kluba, ki je glavni obtoženec, je na vprašanje sodnice, ali razume obtožbe, na današnji obravnavi odgovoril, da ve, za kaj je obtožen, vendar se ne čuti krivega za kazniva dejanja, ki mu jih očitajo. Enako sta povedala njegov sin in brat.

Krivdo so zanikali tudi vsi drugi obtoženci, nekateri od obtoženih visokih uradnikov pa so obenem ocenili, da je obtožnica politično motivirana, dokazi pa pravno neutemeljeni.

Sojenje v Skopju
Sojenje v Skopju FOTO: Profimedia

Požar je med koncertom v prepolnem nočnem klubu v Kočanih izbruhnil 16. marca. Povzročila ga je uporaba pirotehnike na odru, za katero organizatorji niso imeli dovoljenja.

V požaru in stampedu, ki je sledil, je umrlo 63 ljudi, še več kot 200 je bilo poškodovanih. Več kot sto se jih je zdravilo v 14 državah, med njimi tudi v Sloveniji. Večina žrtev je bila stara med 16 in 26 let.

Kot so pristojne službe ugotovile po požaru, je klub obratoval brez veljavnega dovoljenja, imel je samo en vhod in ni upošteval osnovnih varnostnih ukrepov.

Kaznivega dejanja povzročanja nevarnih dejanj zoper javno varnost so obtožili 34 posameznikov in tri podjetja. Med obtoženimi so bivši minister in več drugih vladnih predstavnikov, zadnji trije župani Kočanov, lastnik kluba in gradbeni inšpektorji. Nekateri od osumljencev so v požaru umrli, vključno z menedžerjem kluba, ki je umrl med zdravljenjem v Litvi.

V ločeni preiskavi korupcije in organiziranega kriminala oblasti posredujejo tudi proti več deset policistom in uradnikom.

kočani požar
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Malo_sutra
02. 12. 2025 16.11
+1
Te nesmeš obtožit, te sam pogledajo in te en dan ni. Žalostno.
ODGOVORI
1 0
slim386
02. 12. 2025 15.56
+1
Brez skrbi vsi obtoženi naj namestijo na vrata nabiralniku neustreznih dimenzij in bo primer zastaral
ODGOVORI
1 0
