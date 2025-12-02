Vsi obtoženi za požar v Kočanih zanikali krivdo

Sojenje za požar se je začelo minuli mesec na kazenskem sodišču v Skopju, vodi pa ga sodnica Diana Gruevska Ilievska.

Lastnik kluba, ki je glavni obtoženec, je na vprašanje sodnice, ali razume obtožbe, na današnji obravnavi odgovoril, da ve, za kaj je obtožen, vendar se ne čuti krivega za kazniva dejanja, ki mu jih očitajo. Enako sta povedala njegov sin in brat.

Krivdo so zanikali tudi vsi drugi obtoženci, nekateri od obtoženih visokih uradnikov pa so obenem ocenili, da je obtožnica politično motivirana, dokazi pa pravno neutemeljeni.