Vsi zaposleni v New Yorku se bodo morali do konca leta cepiti proti covidu-19

Zaposleni v javnem sektorju na območju New Yorka že morajo biti cepljeni, s koncem letošnjega leta pa se bo ukrep razširil še na vse delavce v zasebnem sektorju, je povedal Bill de Blasio , poroča BBC . Ukrep bo začel veljati 27. decembra. Župan, ki pisarno zapušča januarja, je dejal, da se je mesto odločilo za proaktivno delovanje: " Novi dejavniki, ki jih moramo upoštevati, so pojav omikrona, zimsko, hladnejše vreme, ki bo pomenilo nove izzive, in praznična druženja, ki se bodo kmalu začela."

Kot je po poročanju BBC dejal župan New Yorka, se je izkazalo, da obvezno cepljenje deluje in da bo New York prvo mesto v ZDA, kjer bo cepljenje proti covidu-19 postalo obvezno. Obvezno cepljenje za javni sektor, ki so ga uvedli jeseni, je sicer s seboj prineslo precej nejevolje, nekateri so celo zapustili svoja delovna mesta, a kot poudarja tamkajšnji župan, je stopnja precepljenosti v mestu precej narasla.

Vsem županom in odločevalcem je svetoval, naj se zgledujejo po njem in uvedejo obvezno cepljenje, kajti bolj ko bo to razširjeno, bolje bo tudi sprejeto med ljudmi, je prepričan. V velemestu so doslej potrdili deset primerov različice omikron, ki je, kot poročamo v zadnjih dneh, precej bolj prenosljiva kot doslej prevladujoča delta.

V New Yorku bodo sicer zaostrili še druge ukrepe. Medtem ko je treba za obisk restavracij in fitnes centrov zdaj pokazati potrdilo o eni dozi cepiva proti covidu-19, bodo morali v prihodnosti za obiske teh prostorov prejeti dva odmerka cepiva. Otroci do 12 let so bili do zdaj izvzeti, po novem pa bodo za te storitve potrebovali potrdilo o cepljenju.