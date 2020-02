Po eksplozivnem televizijskem soočenju, ki si ga je ogledalo rekordnih 20 milijonov Američanov, niso bili le demokratski tekmeci tisti, ki so se brutalno spravili na nekdanjega newyorškega župana in milijarderja Mikea Bloomberga. Na novinca na odru so leteli tudi očitki o neprimernem odnosu do žensk.