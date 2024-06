Vsi Putinovi prijatelji: kdo so zavezniki Rusije?

Po številnih sankcijah Zahoda proti Rusiji in nalogu Mednarodnega kazenskega sodišča za aretacijo Vladimirja Putina zaradi invazije na Ukrajino so bila mednarodna gibanja ruskega voditelja precej omejena. A to ne pomeni, da ruski predsednik sedi doma. Odkar je dobil peti predsedniški mandat na volitvah, kjer ni bilo resnih tekmecev, se je odpravil na pet mednarodnih obiskov: v Belorusijo, Uzbekistan, na Kitajsko, v Severno Korejo in zdaj še Vietnam.

Medtem ko Zahod ostaja zavezan pomoči Ukrajini in zaostruje sankcije proti Rusiji, Putin krepi svoja zavezništva. DW je sestavil seznam ključnih podpornikov Rusije – tako tistih, na katere se Putin še vedno lahko zanese, kot tistih, od katerih lahko po potrebi zahteva usluge.

Kitajska

Glavna trgovinska partnerica Kitajska je pred invazijo na Ukrajino napovedala partnerstvo brez omejitev, od takrat pa je močno okrepila sodelovanje z Rusijo. Da je bila zaradi tega tarča zahodnih kritik, Kitajske ne moti. Tudi sicer je kitajsko stališče do Ukrajine bilo daleč od nevtralnega. Kitajske ni bilo na mirovni konferenci v Švici, prav tako naj bi države vzpodbujala, naj se konference ne udeležijo. Kitajska Rusiji kot posrednica pomaga do blaga, ki ga potrebuje ruska vojaška industrija, prav tako pa komunistična Kitajska vidi Rusijo kot strateškega partnerja za boj proti svetovnemu redu, ki so ga postavile ZDA in njihovi zavezniki.