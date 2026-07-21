'Vsi se bojijo umreti': novačenje vojakov zdaj spremlja nasilje

Vasil Krupič za BBC opisuje grozljive prizore iz bitk v vzhodni regiji Donbas, kjer je med ruskimi napadi nekako preživel. Toda decembra lani, ko je služil v zaledju, so ga med iskanjem moških, ki so se izogibali vojaškemu vpoklicu, napadli lastni rojaki. Opisuje, kako dva moška nista hotela pokazati osebnih dokumentov in sta pobegnila. Ko se je njegova patrulja pognala za njima, so Krupiča hudo pretepli z železno palico. V bolnišnici je preživel šest tednov z zlomljenim rebrom. "Ležal sem na tleh in nisem mogel dihati," se spominja.

Ukrajinski vojaki FOTO: AP

Več kot 600 napadov na nabornike

Ukrajinska vojaška varuhinja človekovih pravic pravi, da so takšni napadi postali redni in predstavljajo velik problem, saj se država v petem letu vojne vse težje sooča z mobilizacijo novih vojakov. Gre za temo, o kateri ljudje v Ukrajini neradi govorijo, saj se bojijo, da bi s tem krepili rusko propagando. Toda zadnje poročilo ukrajinske nacionalne policije navaja, da je bilo letos zabeleženih že več kot 600 napadov na uslužbence vojaških nabornih centrov, pri čemer policija opozarja, da nasilje postaja vse bolj resno in nevarno. Aprila je bilo več nabornikov celo zabodenih, eden pa je poškodbam podlegel. Nato je ta mesec v Lvovu približno 200 protestnikov obkolilo uradnike, ki so skušali pridržati domnevnega izmikajočega se vpoklicu, pri tem pa razbili in prevrnili njihov avtomobil. Izgred je odmeval po vsej državi, predsednik Volodimir Zelenski pa je obsodil nasilje nad vojaki, ki služijo državi.

Zakaj takšen upor?

Razlogi za odpor so različni. Eden je strah pred fronto, saj skoraj vsak pozna nekoga, ki je bil ranjen ali ubit. Drugi je nepripravljenost pridružiti se vojni, za katero ni videti konca. Edini večji val prostovoljnega navdušenja po začetnem množičnem odzivu je prišel konec leta 2023, ko je Ukrajina sprožila protiofenzivo za ponovno zavzetje ozemelj na jugovzhodu države. Toda to navdušenje ni trajalo dolgo.

Ukrajinski vojaki FOTO: AP