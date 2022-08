'Vsi smo ruski talci, nenehno padajo granate'

Zaposleni v največji jedrski elektrarni v Evropi so talci Rusije. Ti pripovedujejo, da so pod nenehnim psihičnim pritiskom, ruski vojaki in vojaška vozila jih nenehno nadzorujejo, izklopili so jim internet, signal na območju je slab. Generalni sekretar ZN je že večkrat posvaril, da je vsak napad na jedrsko elektrarno samomorilsko dejanje, medtem ko so se tako iz ZN kot iz IAEA vrstila opozorila glede tveganja za jedrsko nesrečo.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Z območja jedrske elektrarne Zaporožje poročajo o obstreljevanjih, Ukrajina in Rusija pa odgovornost za to pripisujeta druga drugi. Po navedbah ukrajinskega operaterja Energoatom je bila v napadih včeraj zadeta upravna stavba nuklearke, tarča pa je bila tudi gasilska postaja v bližini, vendar so razmere trenutno pod nadzorom. icon-expand Jedrska elektrarna Zaporožje FOTO: AP Zaradi obstreljevanja in spopadov na območju jedrske elektrarne v Zaporožju je generalni sekretar ZN Antonio Guterres večkrat posvaril pred možno jedrsko katastrofo: "Zelo sem zaskrbljen zaradi razmer v jedrski elektrarni Zaporožje na jugu Ukrajine in njeni okolici," je Guterres opozoril v izjavi in poudaril, da je vse vpletene pozval, naj ravnajo "po zdravi pameti in razumu" ter ne storijo ničesar, kar bi lahko ogrozilo fizično celovitost, varnost ali zaščito največje jedrske elektrarne v Evropi. Prihod na delovno mesto je postal nevaren Z elektrarno še vedno upravljajo ukrajinski zaposleni, ki so za BBC spregovorili, s kakšnimi razmerami in pritiski se soočajo, ko delajo v zajeti nuklearki. Od njih je v veliki meri odvisna usoda največje evropske nuklearke. icon-expand Elektrarna Zaporožje FOTO: AP Kot pripoveduje več let zaposlena v jedrski elektrarni Svitlana, njeno ime so zaradi varstva osebnih podatkov spremenili, je za zaposlene v elektrarni signal, ki je njihova edina povezava s svetom, zelo omejen. Kot pripoveduje, na območju vseskozi padajo granate. "Ne morem več delati kot nekoč. Prihod na delovno mesto je postal nevaren." V soboto je obstreljevanje povzročilo požar, po nekem čudežu so zaposleni tam preživeli, pripoveduje. Kot opisuje, je za zaposlene psihični pritisk enormen, ruski vojaki se namreč sprehajajo z orožjem, nenehno jih nadzorujejo. Rusija naj bi v elektrarno namestila okoli 500 vojakov. Posnetki prikazujejo vojaška vozila, ki vstopajo na območje nuklearke, tudi sogovornica je za BBC potrdila, da nuklearko Rusi uporabljajo za svojo vojaško bazo: "Nenehno se vozijo z vojaškimi vozili. Osebje elektrarne je talec Rusije. Izklopili so internet, hrano lahko dobimo le v eni obedovalnici, saj so vse ostale zajeli ruski vojaki." Ukrajina je zaskrbljena, ker je Rusija začela obstreljevati območje, ki ga zaseda, da bi poskušala ustvariti vtis, da območje napada Ukrajina. Dostop do streh je prepovedan, ruski vojaki imajo tam svoje opazovalnice. Prav tako ugrabljajo člane osebja. Zakaj, ni znano, ampak zaposleni sklepajo, da gre še za en način ruskega ustrahovanja. Kot sta za BBC še povedala zaposlena v nuklearki, ruski vojaki vsepovsod puščajo smeti. A kot skleneta, osebje zaenkrat še vedno nadzoruje reaktor. Generalni sekretar ZN je že v ponedeljek dejal, da je vsak napad na jedrsko elektrarno samomorilsko dejanje, medtem ko so se tako iz ZN kot iz IAEA vrstila opozorila glede tveganja za jedrsko nesrečo.