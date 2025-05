'Vsi ven!' Vrata Sikstinske kapele se bodo zaprla za kardinali

V Vatikanu se bo popoldne začel konklave, na katerem bo 133 kardinalov po smrti papeža Frančiška izbiralo novega poglavarja Cerkve. Z latinskim izrazom extra omnes, v prevodu vsi ven, se bodo starodavna vrata Sikstinske kapele zaprla in glasovanje se bo začelo. Kardinali bodo v tem času ločeni od ostalega sveta, telefone in druge elektronske naprave bodo morali predati. Trajanje konklava ni določeno, na zadnjih dveh pa belega dima nismo dolgo čakali.

Novinarji obkrožajo kardinala, ki je prispel na konklave

Predvsem vprašanje spolnih zlorab je zaznamovalo tudi Frančiškov pontifikat, storjenih je bilo več dejanj v boju proti njim, a kljub temu ostajajo velik problem. Nenazadnje pripadniki Cerkve še vedno niso dolžni prijaviti zlorab civilnim oblastem.

Evangelizacija, odnosi z drugimi verami in vprašanje spolnih zlorab. To so ključni izzivi katoliške cerkve, ki so jih na kongregaciji dva dni po pogrebu papeža Frančiška izpostavili kardinali. Z njimi se bo moral soočiti njegov naslednik. Izbiralo ga bo 133 kardinalov, mlajših od 80 let, starejši namreč nimajo volilne pravice. Kardinalski zbor jih sicer sestavlja kar 252. Okoli 80 odstotkov kardinalov elektorjev je imenoval Frančišek, prihajajo z vseh koncev sveta in so relativno mladi ter bo to zanje prvi konklave. Glasovanje poteka v popolni tajnosti, v skladu s strogimi pravili in ceremonialnimi postopki. Kardinali v tem času nimajo stika z zunanjim svetom in bivajo v Domu svete Marte, pri čemer jih bodo tokrat nekaj namestili tudi v sosednjo depandanso. Število kardinalov elektorjev je namreč precej naraslo, praviloma bi jih moralo biti 120.

Pred konklavom se vedno vrstijo ugibanja, kdo bo prihodnji papež in kdo so t. i. papabili, kardinali, primerni za položaj. A napovedi se običajno izkažejo za netočne, tako da se je že uveljavilo reklo: Kdor gre v konklave kot papež, pride ven kot kardinal.

'Vsi ven!'

Prvič se bodo kardinali v Sikstinski kapeli zbrali popoldne in pod freskami renesančnega umetnika Michelangela izbirali Božjega predstavnika na Zemlji. Z latinskim izrazom extra omnes, v prevodu vsi ven, se bodo starodavna vrata kapele zaprla in glasovanje se bo začelo. Prvi dan bodo imeli le en krog glasovanja, v prihodnjih dneh pa po štiri, dva dopoldne in dva popoldne.

Papež sicer lahko postane vsak katoliški moški, vendar običajno izberejo enega izmed kardinalov elektorjev.

Kardinali na vsakem skrutiniju na listek napišejo ime svojega kandidata in ga spustijo v urno. Glasujejo po svojem prepričanju, pri tem naj bi jih vodil Sveti duh. Po koncu glasovanja vsak listič odprejo in preberejo ime. Po preštetju lističe sežgejo. Lističem pred sežigom dodajo posebne kemikalije, s čimer dosežejo, da se iz dimnika Sikstinske kapele pokadi črn dim, če novi papež ni bil izvoljen, in bel, če je bil. Izvolitev papeža pospremi tudi zvonjenje. Po treh dneh glasovanj sledi najmanj en dan počitka, namenjen premišljevanju in molitvi, nato se glasovanja nadaljujejo.

Ko si izbere ime, ga odpeljejo v sobo solz

Balkon, s katerega bodo razglasili: Imamo papeža!