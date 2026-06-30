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Vstop Črne gore bo davkoplačevalca EU stal toliko kot 'zelo poceni kava'

Bruselj, 30. 06. 2026 18.03 pred 27 minutami 2 min branja 3

Avtor:
L.M.
Evrski kovanci

Evropska komisija ocenjuje, da bo vstop Črne gore v Evropsko unijo v naslednjem večletnem proračunskem obdobju EU stal okoli tri milijarde evrov. Država, ki naj bi postala nova članica leta 2028, bi po pristopu pridobila dostop do obsežnih evropskih subvencij za kmetijstvo, regionalni razvoj in migracije.

Po ocenah Evropske komisije bo vključitev Črne gore v evropski proračun med letoma 2028 in 2034 prinesla približno 3,1 milijarde evrov izplačil, medtem ko naj bi država v skupno blagajno prispevala okoli 500 milijonov evrov. Neto strošek za EU bi tako znašal približno tri milijarde evrov, poroča portal Politico.

Največ sredstev naj bi Črna gora prejela za regionalni razvoj in podeželje, in sicer več kot milijardo evrov. Za kmetijske subvencije je predvidenih 277 milijonov evrov, dodatnih 592 milijonov evrov pa za področje migracij. Podjetja v državi bi lahko iz evropskega sklada za konkurenčnost prejela še približno 523 milijonov evrov.

Vstop Črne gore bi za vsakega davkoplačevalca EU v naslednjem proračunskem obdobju pomenil dodaten strošek v višini enega evra, je pojasnil visoki uradnik Evropske komisije. Ponazoril ga je z besedami: "To je zelo poceni skodelica kave."

Naslednji sedemletni proračun EU v višini dveh bilijonov evrov bo treba ustrezno prilagoditi, da bo pokril stroške širitve. Evropska komisija je 30. junija predstavila finančni predlog za pristop Črne gore, o katerem se morajo zdaj uskladiti države članice.

Proračun EU
Proračun EU
FOTO: Shutterstock

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je ob predstavitvi finančnega predloga poudarila, da gre za pomemben korak na evropski poti države. Dejala je, da se s tem paketom Črna gora, države članice in evropske institucije pripravljajo na prihodnje članstvo.

Črna gora, ki ima približno 600.000 prebivalcev in status kandidatke za članstvo od leta 2010, velja za najresnejšo kandidatko za naslednjo širitev EU, čeprav viri iz Bruslja opozarjajo, da je vstop že 1. januarja 2028 malo verjeten, piše Politico.

Evropska komisija sicer ocenjuje, da bi skupni neto strošek morebitnega vstopa vseh držav Zahodnega Balkana, poleg Črne gore še Albanije, Srbije, Bosne in Hercegovine, Severne Makedonije in Kosova, v naslednjih sedmih letih znašal okoli osem milijard evrov.

proračun Črna gora Evropska unija vstop

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vicente
30. 06. 2026 18.31
Kmetistvo v črni gori? Zalivanje in vzgoja kamenja
Odgovori
0 0
Maribor?an 1
30. 06. 2026 18.21
Pozneje pa kot apartma v Biogradu da ga kupiš
Odgovori
+1
1 0
BMReloaded
30. 06. 2026 18.19
Gotovi so...pa to
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