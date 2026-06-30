Vstop Črne gore bo davkoplačevalca EU stal toliko kot 'zelo poceni kava'

Po ocenah Evropske komisije bo vključitev Črne gore v evropski proračun med letoma 2028 in 2034 prinesla približno 3,1 milijarde evrov izplačil, medtem ko naj bi država v skupno blagajno prispevala okoli 500 milijonov evrov. Neto strošek za EU bi tako znašal približno tri milijarde evrov, poroča portal Politico.

Največ sredstev naj bi Črna gora prejela za regionalni razvoj in podeželje, in sicer več kot milijardo evrov. Za kmetijske subvencije je predvidenih 277 milijonov evrov, dodatnih 592 milijonov evrov pa za področje migracij. Podjetja v državi bi lahko iz evropskega sklada za konkurenčnost prejela še približno 523 milijonov evrov.

Vstop Črne gore bi za vsakega davkoplačevalca EU v naslednjem proračunskem obdobju pomenil dodaten strošek v višini enega evra, je pojasnil visoki uradnik Evropske komisije. Ponazoril ga je z besedami: "To je zelo poceni skodelica kave."

Naslednji sedemletni proračun EU v višini dveh bilijonov evrov bo treba ustrezno prilagoditi, da bo pokril stroške širitve. Evropska komisija je 30. junija predstavila finančni predlog za pristop Črne gore, o katerem se morajo zdaj uskladiti države članice.