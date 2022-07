Vstop v Benetke plačljiv z januarjem, kazni za neupoštevanje do 300 evrov

Po treh letih od napovedi plačljivega sistema za vstop v Benetke, je beneški svetnik za turizem Simone Venturini na novinarski konferenci napovedal, da bo plačljiv vstop začel veljati z januarjem. Cena se bo gibala med tremi in desetimi evri, odvisna bo od števila obiskovalcev. Večji kot bo obisk, višja bo vstopna cena. S tem želijo učinkovito zmanjšati gnečo, s katero se prebivalci borijo že desetletja. "Benetke so mesto, v katerem ljudje živijo in želimo si, da tako tudi ostane," je razložil Venturini.

Vstopnice bodo turisti lahko kupili prek spletne aplikacije. Ta jih bo tudi obveščala o predvideni gneči ter jim obisk v tem primeru odsvetovala. Vstopnice bodo preverjali nadzorniki, ki se bodo prosto sprehajali po mestu in naključno ustavljali turiste. Na določenih vstopnih točkah (npr. na železniški postaji) bodo za lažji pregled vstopnic verjetno namestili digitalne čitalnike, poroča CNN.

Določene skupine bodo do plačila vstopnine avtomatsko upravičene. Brezplačen vstop bo dovoljen prebivalcem mesta, otrokom, mlajšim od šest let, invalidom, lastnikom beneških nepremičnin in obiskovalcem, ki bodo v mesto prišli zaradi zdravstvenih vzrokov ali z namenom obiska družine. Brezplačen bo tudi za vse izvajalce športnih in kulturnih prireditev ter tiste turiste, ki bodo v mestu prenočili.

Plačljiv tudi vstop na 13 okoliških otokov

Poleg Benetk bo vstopnino treba plačati tudi za obisk otokov Lido di Venezia, Pellestrina, Murano, Burano, Torcello, Sant'Erasmo, Mazzorbo, Mazzorbetto, Vignole, S. Andrea, La Certosa, S. Servolo in S. Clemente and Poveglia.