Vstop v ZDA odslej mogoč brez negativnega testa

Pravilo o testiranju je v začetku leta 2021 uvedla administracija nekdanjega predsednika Donalda Trumpa, Bidnova administracija pa je lani decembra pogoje za vstop še zaostrila. Od potnikov so do zdaj zahtevali, da pred vkrcanjem na let v ZDA predložijo potrdilo o negativnem testu. Potrdilo je ob tem veljalo le 24 ur. Za potnike, ki so v ZDA vstopili prek kopenske meje, pa testiranje ni bilo obvezno.

Nova pravila za vstop v ZDA bodo pričela veljati v nedeljo ob polnoči po vzhodnoameriškem času. Center za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) je sklenil, da testiranje ob ugodni epidemiološki sliki ni več potrebno, svojo odločitev pa bo znova preučil v 90 dneh.

Letalske družbe in predstavniki turistične industrije so več mesecev pritiskali na administracijo predsednika Joeja Bidna, naj opusti zahtevo po testiranju. Poudarili so, da ukrep škodi povpraševanju po mednarodnih potovanjih.