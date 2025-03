Vstopni kupon lahko velja kot dokaz o potrjeni rezervaciji leta

Letalski prevoznik, ki ponuja čarterske lete, je sklenil pogodbo z organizatorjem potovanj. Prevoznik je v skladu s to pogodbo na določene datume zagotavljal lete, za katere je organizator potovanj, potem ko je za te lete plačal, vozovnice prodal letalskim potnikom.

Dva potnika sta bila na paketnem potovanju, ki je vključevalo let s Tenerifa v Varšavo, ki je imel ob prihodu več kot 22-urno zamudo. Pogodba o paketnem potovanju je bila v imenu teh dveh potnikov sklenjena med tretjo družbo in navedenim organizatorjem potovanj, so na sodišču zapisali v sporočilu za javnost.

Zadevna potnika sta na podlagi prava EU od letalskega prevoznika zahtevala odškodnino zaradi velike zamude leta, ki pa je letalski prevoznik ni hotel plačati. Svojo odločitev je pojasnil s tem, da naj potnika za ta let ne bi imela potrjene in plačane rezervacije, kopiji vstopnih kuponov pa naj v zvezi s tem ne bi zadostovali. Prav tako je po navedbah tega prevoznika paketno potovanje za ta dva potnika plačala tretja družba pod ugodnejšimi pogoji, zaradi česar naj bi potnika potovala brezplačno oziroma po znižani tarifi, kar naj bi izključevalo njuno pravico do odškodnine.

Potnika sta zoper letalskega prevoznika vložila tožbo na poljsko sodišče, ki pa se je za mnenje obrnilo na osrednji sodni organ EU. Zanimalo ga je, ali bi bilo treba na podlagi prava EU potnikoma - v nasprotju s stališčem letalskega prevoznika - plačati odškodnino.

Sodišče EU je temu prikimalo. Ugotovilo je namreč, da se vstopni kupon (boarding pass) lahko uporabi kot drugačen dokaz, ki izkazuje, da je letalski prevoznik ali organizator potovanja sprejel in registriral rezervacijo za zadevni let. "Razen v izrednih razmerah je torej treba potnike, ki so se prijavili na let in ki so zadevni let opravili z vstopnim kuponom za ta let, obravnavati kot potnike, ki imajo potrjeno rezervacijo za ta let," so navedli.

Poleg tega Sodišče EU ni ugotovilo, da bi zadevna potnika potovala brezplačno ali po znižani tarifi, ki ni neposredno ali posredno na voljo javnosti. Do takega položaja bi po njihovih pojasnilih prišlo le, če bi jima letalski prevoznik sam omogočil takšno možnost. "Zato dejstvo, da je za paketno potovanje organizatorju paketnega potovanja plačala tretja oseba in da je organizator potovanja plačal let letalskemu prevozniku v skladu s tržnimi pogoji, potnikom ne preprečuje, da uveljavljajo pravico do odškodnine," so zapisali v sporočilu.

Sodišče je navedlo še, da je v skladu s podrobnimi pravili, določenimi v nacionalnem pravu, letalski prevoznik tisti, ki mora dokazati, da je potnik potoval brezplačno ali po znižani tarifi.