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'Vstopnina' v Benetke: trenutno brezplačno, želijo drastičen dvig

Benetke, 28. 07. 2026 13.44 pred 12 minutami 2 min branja 1

Avtor:
STA D.L.
Benetke, gondola, splošna

V Benetkah so z vstopninami za dnevne obiskovalce v času vrhunca turistične sezone od aprila do konca julija zaslužili več kot pet milijonov evrov, v tem času pa je vstopnino plačalo okoli 650.000 obiskovalcev. Občina je z letošnjim zaračunavanjem pristojbin zaključila v ponedeljek, obiskovalci pa lahko tako do konca leta mesto obiščejo brezplačno.

Turisti v Benetkah
Turisti v Benetkah
FOTO: AP

Benetke, ki se spopadajo z množičnim navalom turistov, so dnevni vstop v mesto osebam, ki tam ne prenočijo, začele poskusno zaračunavati leta 2024. Mestne oblasti upajo, da bodo s tem nekoliko omejile število obiskovalcev v eni najbolj obiskanih turističnih destinacij na svetu.

Letos je občina pristojbine zaračunavala 60 dni v času vrhunca turistične sezone od aprila do konca julija. V tem času je pristojbino plačalo več kot 650.000 obiskovalcev, prihodki od vstopnin pa so znašali več kot pet milijonov evrov, podatke, ki so jih je v nedeljo sporočile beneške oblasti, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Prvo leto zaračunavanja so sicer prihodki od vstopnin znašali okoli dva milijona, lani pa okoli 5,4 milijona evrov.

Občina je letošnje zaračunavanje pristojbin zaključila v nedeljo, obiskovalci pa lahko sedaj mesto obiščejo brezplačno.

Mestna občina bo sicer najverjetneje tudi prihodnje leto v času povečanega turističnega obiska zaračunavala vstopnine, ki pa bi se lahko podražile. Župan Benetk Simone Venturini je namreč junija izrazil željo, da bi se vstopnina za enodnevne obiskovalce s sedanjih pet oz. deset evrov zvišala na 30 evrov za zgodnje rezervacije, medtem ko bi rezervacije v zadnjem hipu lahko stale do 50 evrov.

Vendar odločitev o dvigu cene ni v rokah mestnih oblasti. S tem bi morala soglašati tudi vlada premierke Giorgie Meloni v Rimu.

Benetke turizem vstopnina potovanja Italija

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KOMENTARJI1

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zmerni pesimist
28. 07. 2026 14.02
Bil tam dvakrat še prej pred vstopnini lepo je vendar počasi bo šlo zaradi vremenskih spremrmb vse v maloro
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