50 evrov pristojbnine za enodnevni obisk Benetk?

Benetke, ki se že leta spopadajo s prekomernim turizmom, razmišljajo o dodatni zaostritvi ukrepov za omejevanje dnevnih obiskov. Novi župan Simone Venturini je napovedal, da bi lahko pristojbnino za enodnevne turiste zvišali z zdajšnjih pet do deset evrov na med 30 in 50 evrov, odvisno od datuma in pričakovanega obiska, poroča The Guardian.

Tisti, ki vstopnico trenutno rezervirajo najmanj štiri dni pred obiskom, plačajo pet evrov, ostali deset. Obiskovalci ob plačilu na mobilni telefon prejmejo kodo QR. Za kršitelje, ki jih ujamejo brez kode, je predvidena globa do 300 evrov.

Mesto je leta 2024 kot prvo turistično mesto na svetu uvedlo vstopnino za obiskovalce, ki v Benetkah ne prenočijo. Takrat je pristojbina v višini pet evrov veljala na 29 najbolj obremenjenih datumov med aprilom in julijem. Ukrep so leto pozneje razširili na 54 dni, letos pa velja že za 60 datumov.

Po načrtih beneške mestne uprave naj bi obiskovalci ob zgodnji rezervaciji v prihodnje plačali okoli 30 evrov, rezervacije v zadnjem hipu pa bi lahko stale do 50 evrov. Razmišljajo tudi o ukinitvi izjem za prebivalce dežele Benečija (Veneto), ki ne prebivajo v Benetkah.

Čeprav dosedanja vstopnina ni bistveno zmanjšala števila obiskovalcev, je mestu v prvem letu prinesla približno 2,4 milijona evrov prihodkov, kar je preseglo pričakovanja mestnih oblasti, v lanskem letu pa okoli 5,5 milijona evrov.