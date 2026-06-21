50 evrov pristojbnine za enodnevni obisk Benetk?

Benetke, ki se že leta spopadajo s prekomernim turizmom, razmišljajo o dodatni zaostritvi ukrepov za omejevanje dnevnih obiskov. Novi župan Simone Venturini je napovedal, da bi lahko pristojbnino za enodnevne turiste zvišali z zdajšnjih pet do deset evrov na med 30 in 50 evrov, odvisno od datuma in pričakovanega obiska, poroča The Guardian.
Tisti, ki vstopnico trenutno rezervirajo najmanj štiri dni pred obiskom, plačajo pet evrov, ostali deset. Obiskovalci ob plačilu na mobilni telefon prejmejo kodo QR. Za kršitelje, ki jih ujamejo brez kode, je predvidena globa do 300 evrov.
Mesto je leta 2024 kot prvo turistično mesto na svetu uvedlo vstopnino za obiskovalce, ki v Benetkah ne prenočijo. Takrat je pristojbina v višini pet evrov veljala na 29 najbolj obremenjenih datumov med aprilom in julijem. Ukrep so leto pozneje razširili na 54 dni, letos pa velja že za 60 datumov.
Po načrtih beneške mestne uprave naj bi obiskovalci ob zgodnji rezervaciji v prihodnje plačali okoli 30 evrov, rezervacije v zadnjem hipu pa bi lahko stale do 50 evrov. Razmišljajo tudi o ukinitvi izjem za prebivalce dežele Benečija (Veneto), ki ne prebivajo v Benetkah.
Čeprav dosedanja vstopnina ni bistveno zmanjšala števila obiskovalcev, je mestu v prvem letu prinesla približno 2,4 milijona evrov prihodkov, kar je preseglo pričakovanja mestnih oblasti, v lanskem letu pa okoli 5,5 milijona evrov.
Venturini poudarja, da je pristojbnina trenutno edino učinkovito orodje za nadzor dnevnega števila turistov. Po njegovih besedah želijo z višjimi cenami predvsem zmanjšati pritisk v najbolj obiskanih obdobjih ter vzpostaviti boljše ravnovesje med potrebami prebivalcev, zaposlenih in obiskovalcev.
Plačila so trenutno oproščeni turisti, ki v Benetkah prenočijo, prebivalci širše dežele Veneto ter otroci, mlajši od 14 let. Zbrana sredstva naj bi namenili financiranju mestnih storitev ter vzdrževanju in zaščiti edinstvenega mesta na vodi, kjer letni stroški vzdrževanja presegajo 100 milijonov evrov.
Vendar pa župan po poročanju italijanskih medijev pristojbine ne more preprosto zvišati. Vstopnino so sicer uvedli z občinskim odlokom, zgornjo mejo pa določa zakon. Venturini zato namerava v prihodnjih tednih o tem opraviti pogovore s pristojnimi ministrstvi v Rimu.
Pobudo podpirajo nekatera gospodarska združenja, ki se zavzemajo celo za celoletno pobiranje pristojbin. Opozicija te načrte zavrača.
Nekdanji župan Benetk Massimo Cacciari je pristojbino označil za barbarstvo, zaradi katerega mesto propada in se spreminja v muzej. Ustavni pravnik Ludovico Mazzarolli pa je v časniku Corriere della Sera izrazil pravne pomisleke, češ da bi pristojbino 50 evrov lahko razlagali tudi kot omejitev svobode gibanja.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.