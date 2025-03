Vučević: Tu ne gre za proteste in nadstrešek, to je politični terorizem

"Teror v državnem zboru se ne umirja," je ob tem dejal Vučević. "Lahko si predstavljam veselje Kurtija in nekaterih drugih v regiji. Kurti je vse to patentiral," pa je puščico usmeril v kosovskega premierja Albina Kurtija .

Premier Miloš Vučević je po izgredih, ki so se danes zgodili v srbskem parlamentu, v katerih so zdravniško oskrbo potrebovale tri poslanke, nagovoril javnost. Vsem poškodovanim je zaželel čim hitrejše okrevanje, prav tako pa upa, da bo vse v redu tudi z otrokom noseče poslanke Sonje Ilić , poroča Telegraf.rs. Obiskal je tudi poslanko Jasmino Obradović , ki je zaradi šok bombe utrpela možgansko kap.

Poudarja, da izgredi niso povezani s študentskimi protesti ter zrušenim nadstreškom v Novem Sadu, pod katerim je 1. novembra ugasnilo 15 življenj. "Gre za čisti politični terorizem, gre za poskus nasilnega strmoglavljenja legitimno izvoljene vlade," je zaključil.

Ob tem je dodal, da imuniteta poslancem ne ščiti pri izvajanju tovrstnih nasilnih dejanj. Glede nadaljnjih aktivnosti se bo posvetoval s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem.

Prvo osnovno državno tožilstvo v Beogradu je glede incidentov sporočilo, da je odredilo kriminalistično preiskavo o tem, kako je prišlo do vnosa pirotehnike v državni zbor. Upravi kriminalistične policije so poslali zahtevo za zbiranje potrebnih obvestil za ugotovitev storilca in obstoja bistvenih elementov kaznivega dejanja hudega dejanja zoper splošno varnost.

Ob tem so odredili tudi ugotavljanje identitete oseb, ki so v skupščini metale predmete in s tem poškodovale več poslank.