Vučić: Barikade bomo odstranili najkasneje v 48 urah

Vučić je oznanil, da bodo pričeli z odstranjevanjem blokad in napovedal, da bodo odstranjene v 24 do 48 urah, a da nezaupanje ostaja. Kosovski Srbi so ga sicer prosili za pogovor za zaprtimi vrati, da bi lahko povedali vse dvome in strahove, poroča srbski Telegraf.

Srbski predsednik je še pojasnil, da odločitev o odstranitvi barikad ni povezana z morebitno vrnitvijo Srbov v kosovske institucije, iz katerih so novembra množično odstopili v znak protesta proti aretacijam Srbov in do njih sovražni politiki Prištine.

Pogoj za vrnitev Srbov v kosovske institucije je, kot je dejal, ustanovitev skupnosti srbskih občin na Kosovu v skladu z bruseljskim sporazumom iz leta 2013, ki ga kosovski premier po njegovih besedah še naprej tepta, tako kot druge dosedanje dogovore v dialogu med Beogradom in Prištino, poroča STA.

Srbski predsednik je bil kritičen tudi do mednarodne skupnosti, ki da ji ne morejo zaupati, a dodal, da morajo v mednarodni politiki nekaj spremeniti in poskušati graditi na zaupanju.

Vučić posvaril pred nadaljevanjem aretacij

"Ne zaupamo Albinu Kurtiju in v primeru novih aretacij in preganjanja bomo postavili nove barikade, ki pa jih ne bomo več odstranili," je dejal Vučić. V pogovoru s srbskim predsednikom so nekateri povedali, da so določeni ljudje pripravljeni ostati na barikadah. Vučić jih je vprašal, ali imajo načrt v primeru, da ne bodo hoteli odstraniti barikad. Dodal je, da on načrt ima, poroča Kosovo onilne.