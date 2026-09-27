Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Vučić: Spomnili se boste, da je bilo to obdobje največjega napredka

Beograd, 27. 09. 2026 09.26 pred 3 urami 1 min branja 36

Avtor:
M.V.
Aleksandar Vučić je najavil svoj odstop

Srbski predsednik Aleksandar Vučić bo v skladu s svojimi obljubami okrog 20. ure uradno odstopil s položaja predsednika Republike Srbije. V večernem nagovoru bo državljanom pojasnil svoje razloge za to politično odločitev. V Srbiji bodo sicer oktobra potekale parlamentarne volitve, v primeru zmage njegove liste pa se bo odhajajoči predsednik verjetno povzpel na premierski položaj.

Aleksandar Vučić je sinoči na Instagramu zapisal, da mu je bila največja čast biti predsednik Srbije. "Biti predsednik Srbije je bila zame največja čast. Vsak dan sem se trudil dati vse od sebe, da bi upravičil izkazano zaupanje in zvesto in predano služil svoji državi. Naj živi Srbija!", je napovedal.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V istem videu so spregovorili njegovi sodelavci, ki niso skoparili s pohvalami na račun njegove marljivosti, predanosti in truda. "Spomnili se boste teh dni kot obdobja največjega napredka in največjega uspeha Srbije," je zbranim na 'poslovilnem banketu' dejal Vučić.

Vučić bo tako sklenil drugi predsedniški mandat - ki se sicer izteče maja prihodnje leto - v tretje pa v skladu s srbsko ustavo ne more kandidirati. Prihajajoči politični manever mu omogoča, da v praksi ostane na oblasti in prevzame drugo vodilno funkcijo v državi – mesto predsednika vlade. Seveda le v primeru, da na volitvah 25. oktobra zmaga lista, ki jo vodi njegova stranka SNS.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
aleksandar vučić srbija odstop predsednika volitve

Župan Malinske o propadajočem Haludovu: Začeli smo živeti, kot da ga ni

Od rute do dolgega krila

24ur.com Srbska vlada predlaga razpustitev parlamenta in predčasne volitve
24ur.com Srbi 25. oktobra na predčasne parlamentarne volitve
24ur.com Vučić pred izbiro Macute mesto mandatarja ponudil tudi Jankoviću
24ur.com Vučić: Predčasne volitve možne junija
24ur.com Razveljavitev volitev za predsednika Republike Srbske?
24ur.com Vučić: Le še nekaj tednov bom predsednik, nato bom odstopil
24ur.com Po pritisku študentov naj bi Srbija oktobra volila nov parlament
Priporoča
  • HY 2026 JESEN HEAD za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN BAYON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN I20 za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN KONA za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN TUCSON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN LOGO HY za vrtiljak
KOMENTARJI36

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Dusan Bucer
27. 09. 2026 12.47
Tudi pri nas bi lahko bil napredek. A imamo preveč birokracije, fovšije in škodljivih nevladnikov, ki se vtikajo v popolnoma vsako stvar.
Odgovori
-2
0 2
Jožajoža
27. 09. 2026 12.33
PROBLEM JANŠISZMA JE, DA ,KO ODIDEJO OZ JIH NAŽENEMO, JE PRORAČUN PRAZEN,KAŠČE PA OROPANE
Odgovori
+0
1 1
cool1
27. 09. 2026 12.51
Pa še ogromno bančno luknjo naredijo vedno tile, ki sedaj vladajo....
Odgovori
-1
0 1
r h
27. 09. 2026 12.27
Lastna hvala, cena mala.
Odgovori
+1
1 0
jank
27. 09. 2026 12.22
Srbski Janša!
Odgovori
-1
1 2
Jožajoža
27. 09. 2026 12.12
Tako govori janša,pa vedo .,ko ga volilci naženemo,pusti slovenijo v bankrotu
Odgovori
+0
2 2
Vera in Bog
27. 09. 2026 11.28
Ubogi Srbi tisti, ki so normalni. Kaj vse morajo dol prenašat !
Odgovori
+3
3 0
Vera in Bog
27. 09. 2026 11.28
Haha lopovček cela Srbija te je sita !
Odgovori
+3
3 0
Rudar
27. 09. 2026 11.18
Zaradi mene....
Odgovori
+4
4 0
PEACEMAKER
27. 09. 2026 11.01
Kakšnega napredka? Beograd je črnobil na steroidih. Ko si na železniški moreš sam paziti da se ti kej na glavo ne zruši.
Odgovori
+7
8 1
PEACEMAKER
27. 09. 2026 10.56
Ja in itak mafija vodi državo tko da srbija dobi novega vučića.
Odgovori
+8
9 1
Frzenk
27. 09. 2026 10.51
huljo je krenu....napredek v korupciji ja
Odgovori
+8
8 0
zavetnik
27. 09. 2026 10.47
To je bilo obdobje najvecjega napredka Vučića in njegove dinastije lažnivec lopov in diktator na vsakem koraku kolega Janše in steva in pridruzeni član epp evropske ljudske stranke kako lepo!!!
Odgovori
+1
4 3
travc
27. 09. 2026 10.46
Za njegov in od kompanjonov žep seveda.
Odgovori
+5
6 1
Hugh_Mungus
27. 09. 2026 10.44
Kakšen narcis... Ja, vsi bodo jokali za teboj, še ptice, kot za Kim Il Sungom. V resnici večina prebivalstva komaj čaka da se končno pobere
Odgovori
+7
9 2
cirenij
27. 09. 2026 10.47
Baje naj bi se veliko zdravnikov vrnilo v Srbijo, ker imajo boljše pogoje in plače. Pa se o tem nič ne piše. Pa ne me kar označit za Srba, ker sem pristen Gorenjc po starših in tudi tam rojen.
Odgovori
-5
1 6
Andrej07
27. 09. 2026 10.53
Povdarek na baje. Baje so enega pri nas odpistili in je baje šel v Srbijo. Ne verjami v pravljice samo v Slovenijo se letno priseli cca 5000 Srbov
Odgovori
+6
6 0
Andrej07
27. 09. 2026 11.11
Glej danes ni problem selitve. V Surdulici rabijo nekoga v gradski komunali. Poskusi
Odgovori
+5
5 0
Prelepa Soča
27. 09. 2026 13.10
cirenij🤣 pristen Gorenjc.... Gorenjcem in ostalim Slovencem Srbi dol visijo.... 🤣pristen Gorenjc... ja, res si me nasmejal.
Odgovori
+1
1 0
motorist_mb
27. 09. 2026 10.39
Ko se ga rešijo jih čaka EU tak da...
Odgovori
+4
7 3
Prelepa Soča
27. 09. 2026 10.25
Napredek.... Srbije.... kdo, kje, zakaj... naj bi to opazil? Ostali so tam, kjer so bili pred 100+ leti, razlika je le ta, da so napredovali samo in le v kriminalu.
Odgovori
+8
10 2
sencina
27. 09. 2026 10.25
Vucič ma vse ki so proti njem za blokaderje,ustase ,rušilce ustave, predsednika, drzave....S svoji televizijo je zatupil rajo in jim pere možgane na polno.Tako razdeljene srbije se ne spomnim.
Odgovori
+9
11 2
cirenij
27. 09. 2026 10.24
Imam znance gospodarstvenike, ki poslujejo s Srbijo, pa jo zelo hvalijo. Ne samo posle, tudi prijaznost ljudi.Pa tudi svetovni politiki razen naši in hrvatje.
Odgovori
-8
2 10
Andrej07
27. 09. 2026 10.32
Delal sem kar nekaj let v Beogradu. Ima dobrih in slabih stvari. Med ljudmi je velika velika razlika. Vorašaj koliko je zajamčena in koliko povprečna pokojnina. Cene niso nižje v trgovini kot pri nas. Imaš Beograd na vodi in imaš milijon ljudi ki ne zmore iz meseca v mesec. Ne ne morejo se primwrjati niti s Hr. Ogromno mladih gre ven....
Odgovori
+7
9 2
cirenij
27. 09. 2026 10.40
A pri nas ni enako? Eni visoke, drugi minimalne pokojnine. Kaka upokojenka kupi en jajček, ker za več nima. Malo pojdi po trgovinah od Mercatorja, Spara,....Lidla, pa da vidiš našo veliko kupno moč.
Odgovori
-2
4 6
Andrej07
27. 09. 2026 10.56
Ne govori na pamet. Poglej penzijo za 40 let v Srbiji in v Sloveniji. In ne primerjaj nekoga s 15 let delovne dobe v Sloveniji. Pa ti morda veš da v Slo obstajajo potni stroški pa malica,2x regres...in koliko je bil za trgivce letos ta regres ? Naj ti pomagam v Srbiji ga ni bilo.
Odgovori
+3
3 0
Sirhakel77
27. 09. 2026 10.13
V bistvu Srbija stagnira že 40 let in nič ne kaže na bolje... Zadnji, ki jih je poskušal spraviti na nekakšno Evropsko pot je bil Zoran Djindjić, pa so ga lokalni šerifi po hitrem postopku likvidirali.
Odgovori
+12
13 1
Verus
27. 09. 2026 10.19
Kdaj si zadnjič obiskal center Beograda?
Odgovori
-12
1 13
marre
27. 09. 2026 10.24
Kdaj si bil ti zadnjič kej izven Beograda?
Odgovori
+10
11 1
Hani Vajk
27. 09. 2026 10.25
@Verus kvaliteta standarda se kaže na ruralnih področjih. Vsaka avtokracija izpili par velikih mest, 30km ven pa izgleda, kot časovna anomalija 50 let nazaj. Enako je na Madžarskem.
Odgovori
+12
13 1
cirenij
27. 09. 2026 10.26
Sirkahel77 - baje je zelo, zelo napredovala. In to pod Vučičem. Samo blokaderjen, plačancem, je trn v peti.
Odgovori
-9
1 10
Aijn Prenn
27. 09. 2026 10.30
Center Beograda praviš, da je merilo razvitosti Srbije?
Odgovori
+9
10 1
Andrej07
27. 09. 2026 10.33
Živel sem tam in v povprečju 5 vpokojencev me je na dan vprašalo za denar. Beograd na vodi razen za mafijo ni dosegljiv.
Odgovori
+7
9 2
Andrej07
27. 09. 2026 10.35
Vprasaj se koliko ljudi v Srbiji nima vodovoda in koliko njih nima pitne vodd. Da o onesnaženju ne govorim. Živel tam in samo čakal dneva da se vrnem domov.
Odgovori
+8
9 1
cirenij
27. 09. 2026 10.50
Kdaj, pred 20. leti?
Odgovori
-3
1 4
Andrej07
27. 09. 2026 10.57
Od 2015 do decembra 2025.Imam stanovanje na Vračaru če veš kje je to ?
Odgovori
+4
4 0
bibaleze
Portal
Otroci v 70. in 80. letih so odraščali drugače: bi bilo to danes še sprejemljivo?
Izlet v čudovito mesto, ki ima bogato kulturno in zgodovinsko dediščino
Izlet v čudovito mesto, ki ima bogato kulturno in zgodovinsko dediščino
Kako prepoznati disleksijo pri otroku?
Kako prepoznati disleksijo pri otroku?
Nihanje razpoloženja in izbruhi jeze v nosečnosti
Nihanje razpoloženja in izbruhi jeze v nosečnosti
zadovoljna
Portal
Harryjev stric ob pogledu na Archieja in Lilibet pomislil na nekaj zelo žalostnega
Tedenski horoskop: Škorpijoni čutijo privlačnost, ribe bodo občutljive
Tedenski horoskop: Škorpijoni čutijo privlačnost, ribe bodo občutljive
Imate le 15 minut? Ta vadba pokuri več kalorij, kot si mislite
Imate le 15 minut? Ta vadba pokuri več kalorij, kot si mislite
5 barv, ki po 40. letu pomladijo videz bolj kot nova pričeska
5 barv, ki po 40. letu pomladijo videz bolj kot nova pričeska
vizita
Portal
Ste ujetnik e-cigaret? Niso tako nedolžne, kot se vam zdi
Pogosto zehanje čez dan ni vedno znak, da ste samo neprespani
Pogosto zehanje čez dan ni vedno znak, da ste samo neprespani
Oreščki so zdravi, vendar jih je mogoče pojesti preveč: koliko jih je smiselno pojesti na dan?
Oreščki so zdravi, vendar jih je mogoče pojesti preveč: koliko jih je smiselno pojesti na dan?
Pozabite na število korakov: za zdravje je pomembnejše nekaj, kar lahko naredite v precej krajšem času
Pozabite na število korakov: za zdravje je pomembnejše nekaj, kar lahko naredite v precej krajšem času
cekin
Portal
Ti štirje znaki najpogosteje pozabijo vrniti izposojen denar
Ko postane mir največji luksuz: slavni zvezdnik je našel 'drugo življenje'
Ko postane mir največji luksuz: slavni zvezdnik je našel 'drugo življenje'
Poleti je med najdražjimi, jeseni kar 76-odstotni padec cen
Poleti je med najdražjimi, jeseni kar 76-odstotni padec cen
Stara sta 72 in 74 let. Na letališču sta ostala brez pomoči in brez leta
Stara sta 72 in 74 let. Na letališču sta ostala brez pomoči in brez leta
moskisvet
Portal
Mehanika bencinskih šob: skrivnost majhne luknje na vrhu
Zakaj moški kupujejo stvari, ki jih sploh ne potrebujejo?
Zakaj moški kupujejo stvari, ki jih sploh ne potrebujejo?
Ponedeljek vam lahko pokvari nedeljo, še preden se začne: to je razlog
Ponedeljek vam lahko pokvari nedeljo, še preden se začne: to je razlog
X-ov algoritem se uči iz tvoje jeze, ne iz tega, kar te zanima
X-ov algoritem se uči iz tvoje jeze, ne iz tega, kar te zanima
dominvrt
Portal
Pred kurilno sezono očistite teh 5 mest v domu
Plesen se najprej pojavi tukaj: preverite teh 5 mest v domu, preden bo prepozno
Plesen se najprej pojavi tukaj: preverite teh 5 mest v domu, preden bo prepozno
Pravilna nega grmovnic: kaj pride najprej, zalivanje ali obrezovanje?
Pravilna nega grmovnic: kaj pride najprej, zalivanje ali obrezovanje?
30-minutni jesenski pregled hiše, ki vam lahko prihrani veliko sivih las
30-minutni jesenski pregled hiše, ki vam lahko prihrani veliko sivih las
okusno
Portal
Ključna napaka pri pripravi ocvrtih marel: zaradi nje ne bodo hrustljave
Nedeljska sladica brez kompliciranja: recepti, ki uspejo tudi brez slaščičarskega znanja
Nedeljska sladica brez kompliciranja: recepti, ki uspejo tudi brez slaščičarskega znanja
Prvi jesenski vikend kliče po pečici: jedi, ki jih zdaj končno lahko pripravimo
Prvi jesenski vikend kliče po pečici: jedi, ki jih zdaj končno lahko pripravimo
Jugoslovenka: starinsko pecivo iz sestavin, ki jih je imela vsaka kuhinja
Jugoslovenka: starinsko pecivo iz sestavin, ki jih je imela vsaka kuhinja
voyo
Portal
Grehi očeta: Morilec na reki Green River
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Babilon
Babilon
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961