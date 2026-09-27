Vučić: Spomnili se boste, da je bilo to obdobje največjega napredka

Aleksandar Vučić je sinoči na Instagramu zapisal, da mu je bila največja čast biti predsednik Srbije. "Biti predsednik Srbije je bila zame največja čast. Vsak dan sem se trudil dati vse od sebe, da bi upravičil izkazano zaupanje in zvesto in predano služil svoji državi. Naj živi Srbija!" , je napovedal.

V istem videu so spregovorili njegovi sodelavci, ki niso skoparili s pohvalami na račun njegove marljivosti, predanosti in truda. "Spomnili se boste teh dni kot obdobja največjega napredka in največjega uspeha Srbije," je zbranim na 'poslovilnem banketu' dejal Vučić.

Vučić bo tako sklenil drugi predsedniški mandat - ki se sicer izteče maja prihodnje leto - v tretje pa v skladu s srbsko ustavo ne more kandidirati. Prihajajoči politični manever mu omogoča, da v praksi ostane na oblasti in prevzame drugo vodilno funkcijo v državi – mesto predsednika vlade. Seveda le v primeru, da na volitvah 25. oktobra zmaga lista, ki jo vodi njegova stranka SNS.