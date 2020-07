Vučić: Če bi testirali tako malo ljudi kot Hrvaška, bi bolniki umirali

Kot piše Index.hr, je poudaril, da je Srbija prehitela Nemčijo glede na število testiranj na 100.000 ljudi in da je peta v Evropi po številu testiranj. Kot je izpostavil, " se je Srbija odločila drugače kot Hrvaška, ker želi identificirati bolezen in skrbi za zdravje in življenja ljudi in ne za politične glasove in naklonjenost državljanov. Včeraj smo odkrili 426 obolelih, če pa bi testirali tako malo število ljudi kot Hrvati, bi bolniki umirali."

Predsednik Srbije Aleksander Vučić je bil oster do Hrvaške in števila testiranj na novi koronavirus. "Včeraj smo v Srbiji testirali skoraj 12.000 ljudi. Čeprav je pri nas še vedno velik pritisk na bolnišnice, ni tako močan kot pred petimi dnevi, predvsem v Beogradu, ki je najbolj na udaru. A kljub temu lahko Beograd zdrži ta pritisk."

"Ne želimo se predstaviti kot boljši, zato bomo poskušali zmanjšati število težkih primerov bolezni in testirati do 12.000 ljudi na dan. Če testirate veliko ljudi, boste tudi odkrili več bolnih in žal mrtvih. Naš cilj je, da pokažemo, da lahko s številčnim testiranjem zdravimo ljudi in zaustavimo širjenje korone, "je še pristavil.

Nizozemski turisti odpovedujejo počitnice na Hrvaškem

Medtem Hrvate zelo razburja odločitev Nizozemske, da Hrvaško umesti na oranžni seznam. To pomeni, da se nizozemskim državljanom močno priporoča 14-dnevna samoizolacija po vrnitvi iz Hrvaške. To naj bi se že odražalo v tem, da nizozemski turisti množično odpovedujejo počitnice na Hrvaškem. Za hrvaški turizem je to na vrhuncu sezone velik udarec, saj so nizozemski turisti na desetem mestu po številu nočitev na Hrvaškem, piše Index.hr.

Predvsem pa Hrvaški ni po godu, da sta Španska in Portugalska, kjer prav tako opažajo rast novookuženih, ostali na nizozemskem zelenem seznamu, na oranžne in rdeče sezname pa so dali le določena območja v državah. Hrvaška je glede na pisanjeIndex.hr neupravičeno pristala na tem seznamu in sprašujejo se, zakaj se tudi za njih ne uporabi istega kriterija. Nizozemsko veleposlaništvo zatrjuje, da se Nizozemska ravna zgolj po navodilih svojega nacionalnega inštituta za zdravje.