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Vučić debatiral s 'kamnom za zelje'

Beograd/Jajinci, 07. 10. 2026 10.16 pred 1 uro 3 min branja 5

Avtor:
M.V.
Vučićeva debata s kamnom za zelje

Aleksandar Vučić je objavil videoposnetek z dvorišča očetove hiše v Jajincih, kjer je poskušal uprizoriti predvolilno debato z nosilcem liste Študenti zmagujejo (Studenti pobeđuju), Ilijo Srdanovićem. Namesto njega je na stol obesil njegovo sliko, zraven pa postavil obtežilni kamen za kisanje zelja.

Aleksandar Vučić je povedal, da je Iliji Srdanoviću ponudil televizijsko soočenje, potem ko je bil imenovan za nosilca študentske liste, vendar do soočenja ni prišlo. "Želel sem se pogovoriti s študenti, želel sem se pogovoriti z vsemi. Tega si nikoli niso želeli. Potem sem pomislil: čas je za tekmovanje, igra se je začela," je dejal Vučić.

Dodal je, da demokratična načela zahtevajo razpravo in soočenje različnih stališč, da bi državljani lahko videli razlike in podobnosti v programih, idejah in načrtih.

Vučić je pojasnil tudi nenavadno scenografijo. "Tukaj je, kot vidite, stol in slika gospoda Srdanovića. In ker pravijo, da me bo premagal tudi kamen za zelje, sem ga tja postavil kot oporo zanje, da bodo lahko prepričani o zmagi," je dejal. Napovedal je, da se bodo, ker ni bilo neposrednega soočenja, na ta način pogovorili o pomembnih temah.

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Vučić se je obregnil ob izjave Nenada Čanka, ki ga je označil za ideologa in glavnega podpornika študentske liste. Vučić trdi, da je Čanak predstavil program iz osmih točk, ki vključuje pogajanja o statusu Vojvodine in federalizaciji Srbije. "Vedel sem, da je to vaš program, gospod Srdanović, želel sem le, da ga končno javno poveste. O tem ne bo nobene razprave ali pogajanj," je dejal Vučić.

Dejal je, da je pripravljen govoriti o tem, kar si državljani Vojvodine želijo, kot so nove ceste, bolnišnice, železnice, znanstveno-tehnološki parki in univerze. "Lahko se pogovarjamo o vsem, vendar ne bomo govorili o federalizaciji, konfederalizaciji ali razpadu Srbije, ne glede na to, koliko podpore imate za to iz tujine," je dejal.

Govoril je tudi o Kosovu. Zatrdil je, da so nekatere države priznale njegovo neodvisnost, vendar da ta "ni in nikoli ne bo" priznana za Srbijo in srbski narod.

Vučić je Srdanovića pozval, naj zanika, da so stališča, ki jih je izrazil Čanak, tudi politika njegove liste. "Želim, da poveš, da to ni res in da vse, kar je povedal, ni tvoja politika," je Vučić dejal kamnu na praznem stolu. Ponovno ga je povabil na soočenje argumentov. "Razumem, da bo kamen za zelje tudi zmagal, ampak zelo pomembno bi bilo, da soočimo argumente, da bi javnost v Srbiji lahko slišala, kakšna je tvoja politika."

Fotografija Ilije Srdanovića in obtežilni kamen za kisanje zelja
Fotografija Ilije Srdanovića in obtežilni kamen za kisanje zelja
FOTO: Aleksandar Vučić - Instagram

Na koncu posnetka je napovedal, da bo stol še naprej nosil s seboj. "Hvala za današnji dvoboj, stol pa bom nosil s seboj povsod, da se bom občasno tako pogovarjal z vami, saj vem, da ne bom dobil druge priložnosti," je zaključil. Vučićev nastop, v katerem je razpravljal s fotografijo in kamnom, je na družbenih omrežjih sprožil številne odzive.

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Nekaj ur pozneje je izdal novo izjavo. "Dragi ljudje, mislim, da sem danes zjutraj presenetljivo prikazal absurdnost izogibanja televizijskim soočenjem in opozoril na to, kako slabo je, ko eden od političnih voditeljev beži pred pogovori in dialogom," je dejal Vučić.

Volitve v Srbiji so razpisane za 25. oktober.

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aleksandar vučić kamen zelje debata ilija srdanović

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KOMENTARJI5

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zavetnik
07. 10. 2026 11.05
Vučić in njegova stranka je pridružena članica epp in tu so SDS in nsi kaj lahko pričakujete od te združba? Nasilje diktatura in norčevanje
Odgovori
-1
2 3
biggbrader
07. 10. 2026 11.10
Vučić in Janković sta najboljša prijatelja. Samo toliko o norčevanju iz politike in iz ljudi in iz odpisanih 50 Milijonov.
Odgovori
+1
1 0
suleol
07. 10. 2026 10.53
zakaj pa velenja nemormo komentirqt, a so tok zasciteni al
Odgovori
+3
4 1
biggbrader
07. 10. 2026 11.11
Ali je bil uni, brez glave !?
Odgovori
0 0
Pajo_36
07. 10. 2026 10.29
Upam, da te vržejo dol. Ampak so že Izraelci na delu. Tako da pri nas so dobili, kar so hoteli v Republiki Srbski isto, Plenković je itak tud njihov, sam se skriva, Kosovo je ameriška kolonija, Albanija tudi. Zdej pa gremo, napovedana je vojna proti Turčiji in muslimanom na Balkanu, pa se pejmo spet ane. Menjava prebivalstva je bila narejena, vse po planu, če bi diaspora, ki je odšla sam od 2000 naprej bila doma, nima za burek. Enako Hrvaška. In enako bodo planirali pri nas.
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+1
5 4
bibaleze
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