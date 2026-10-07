Vučić debatiral s 'kamnom za zelje'

Aleksandar Vučić je povedal, da je Iliji Srdanoviću ponudil televizijsko soočenje, potem ko je bil imenovan za nosilca študentske liste, vendar do soočenja ni prišlo. "Želel sem se pogovoriti s študenti, želel sem se pogovoriti z vsemi. Tega si nikoli niso želeli. Potem sem pomislil: čas je za tekmovanje, igra se je začela," je dejal Vučić. Dodal je, da demokratična načela zahtevajo razpravo in soočenje različnih stališč, da bi državljani lahko videli razlike in podobnosti v programih, idejah in načrtih. Vučić je pojasnil tudi nenavadno scenografijo. "Tukaj je, kot vidite, stol in slika gospoda Srdanovića. In ker pravijo, da me bo premagal tudi kamen za zelje, sem ga tja postavil kot oporo zanje, da bodo lahko prepričani o zmagi," je dejal. Napovedal je, da se bodo, ker ni bilo neposrednega soočenja, na ta način pogovorili o pomembnih temah.

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Vučić se je obregnil ob izjave Nenada Čanka, ki ga je označil za ideologa in glavnega podpornika študentske liste. Vučić trdi, da je Čanak predstavil program iz osmih točk, ki vključuje pogajanja o statusu Vojvodine in federalizaciji Srbije. "Vedel sem, da je to vaš program, gospod Srdanović, želel sem le, da ga končno javno poveste. O tem ne bo nobene razprave ali pogajanj," je dejal Vučić. Dejal je, da je pripravljen govoriti o tem, kar si državljani Vojvodine želijo, kot so nove ceste, bolnišnice, železnice, znanstveno-tehnološki parki in univerze. "Lahko se pogovarjamo o vsem, vendar ne bomo govorili o federalizaciji, konfederalizaciji ali razpadu Srbije, ne glede na to, koliko podpore imate za to iz tujine," je dejal. Govoril je tudi o Kosovu. Zatrdil je, da so nekatere države priznale njegovo neodvisnost, vendar da ta "ni in nikoli ne bo" priznana za Srbijo in srbski narod. Vučić je Srdanovića pozval, naj zanika, da so stališča, ki jih je izrazil Čanak, tudi politika njegove liste. "Želim, da poveš, da to ni res in da vse, kar je povedal, ni tvoja politika," je Vučić dejal kamnu na praznem stolu. Ponovno ga je povabil na soočenje argumentov. "Razumem, da bo kamen za zelje tudi zmagal, ampak zelo pomembno bi bilo, da soočimo argumente, da bi javnost v Srbiji lahko slišala, kakšna je tvoja politika."

Fotografija Ilije Srdanovića in obtežilni kamen za kisanje zelja FOTO: Aleksandar Vučić - Instagram

Na koncu posnetka je napovedal, da bo stol še naprej nosil s seboj. "Hvala za današnji dvoboj, stol pa bom nosil s seboj povsod, da se bom občasno tako pogovarjal z vami, saj vem, da ne bom dobil druge priložnosti," je zaključil. Vučićev nastop, v katerem je razpravljal s fotografijo in kamnom, je na družbenih omrežjih sprožil številne odzive.