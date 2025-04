Vučić Donalda ml. pogostil s prašičem: Neumno bi bilo ponuditi škampe

V srbski gospodarski zbornici se je srečal s 33 gospodarstveniki in direktorji srbskih podjetij. "Srečanje je potekalo v obliki odprtega pogovora, stekla je odlična in odprta razprava. Hvala za vaš čas in da ste nam dali priložnost, da predstavimo nekaj naših izjemnih podjetnikov," je srbska gospodarska zbornica delila na svojem družbenem omrežju.

Predsednik gospodarske zbornice Marko Čadež je po poročanju Tanjuga povedal, da so imeli gostu priložnost predstaviti več projektov. "Imeli so priložnost govoriti z osebo, ki je v središču svetovnega dogajanja in ve, kaj se dogaja na svetovnih trgih. To je bila priložnost slišati nekaj napovedi in pričakovanj glede svetovnega gospodarstva," je dejal.

Po njegovih besedah je Trumpa ml. zanimalo vsako podjetje, kaj počnejo in s katerimi projekti se ukvarjajo. "Pogovarjali pa smo se tudi o turizmu, razvoju in drugih panogah," je še dejal Čadež in dodal, da so ameriška podjetja zelo zainteresirana za IT-sektor.