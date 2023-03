Vučić: Dosežen dogovor, a ničesar nisem podpisal. Kurti: Srbija beži od podpisa

Dolgi 12-urni pogovor v soboto je očitno obrodil sadove. Visoki predstavnik EU za zunanje zadeve in varnostno politiko Joseph Borrell je namreč sporočil, da sta kosovski premier Albin Kurti in srbski predsednik Aleksandar Vučić sprejela dogovor o izvajanju sporazuma EU o normalizaciji odnosov. Sporočil je še, da bo ustanovljena skupnost srbskih občin, ki bo skrbela za večjo avtonomijo občin s srbsko večino. Vučić je ob tem potrdil, da je bil dosežen "nekakšen" dogovor, a da ni še ničesar podpisal.

"Kosovo in Srbija sta se dogovorila o izvajanju aneksa k sporazumu o normalizaciji medsebojnih odnosov," je visoki predstavnik EU za zunanje zadeve in varnostno politiko Joseph Borrell povedal novinarjem po pogovorih srbskega predsednika Aleksandra Vučića in kosovskega premiera Albina Kurtija s predstavniki Evropske unije, poroča hrvaški Index.

Dosežen je bil dogovor o oblikovanju skupnosti srbskih občin, ki bo občinam s srbsko večino omogočil večjo avtonomijo, je dejal Borrell. "Kosovo se je strinjalo, da pogajanja z Evropsko unijo, ki bi olajšala dialog o vzpostavitvi posebne ureditve in jamstev za zagotovitev ustrezne ravni samouprave za srbske skupnosti na Kosovu, začne takoj," je dejal Borrell. Srbski predsednik je dejal, da je bil dosežen "nekakšen" dogovor, a da ni podpisal ničesar. "Dosegli smo nek dogovor, s tem sem zadovoljen," je dejal. Albin Kurti medtem pravi, da Srbija "beži od podpisa sporazuma". Dodal je, da EU išče mehanizem, s katerim bi bil status tega sporazuma pravno zavezujoč. 'Pred nami je resno delo' Vučić je poudaril, da gre tu za proces, ki je globok, resen in ki bo trajal. "Nocoj ni nič končano, šele začenja se," je dejal in dodal, da je oblikovanje skupnosti srbskih občin zanje velikega pomena. "To je novo in bo te dni vključeno v pogajalski okvir. EU bo ocenila, koliko je bilo narejenega z izvedbenim načrtom, ki ga bo vsekakor treba razširiti, čeprav ne bi imel nič proti, če ostane, kot je," je dejal. "Od ponedeljka sprejemam člane predstavniških skupin v skupščini. Pred nami je resno delo," je povedal srbski predsednik in dodal, da bo Kosovo izpolnilo svojo stran dogovora.