Vučić eksplozijo na Kosovu označil za poskus hibridnega napada na Srbijo

Kosovski premier Albin Kurti je incident označil za teroristično dejanje in odgovornost zanj nemudoma pripisal Srbiji. Očitke so v Beogradu zavrnili kot neutemeljene in kot poskus spodkopavanja prizadevanj za mir in stabilnost v regiji. Ob tem so se zavzeli za preiskavo, v kateri bi sodelovali misiji Nata in EU na Kosovu - Kfor in Eulex.