Vučić gostil Orbana: 'Vrnila se bova'

"Z velikim veseljem gostim Viktorja Orbana, svojega velikega prijatelja, svojega brata. Tukaj, v hiši mojega očeta, nedaleč od Beograda, bova preživela prijetne trenutke. In da, oba sva pred kratkim izgubila na volitvah, a nisva izgubila svojega dostojanstva, svojega ponosa niti svoje vere. Dobrodošel, Viktor!" je dejal Aleksandar Vučić v videoposnetku, ki ga je objavil na svojih družbenih omrežjih.
Viktor Orban mu je odgovoril, da prijatelji vedno ostanejo prijatelji in da se pravi prijatelji v težkih časih še bolj zbližajo. "Lahko si prepričan, Aleksandar, da sem vedno na tvoji strani. Sicer pa veš, da je bilo med nama nekaj več kot le običajno prijateljstvo. Šlo je za velik uspeh – napredek v odnosih in celo občutek bratstva med Srbijo in Madžarsko, med Srbi in Madžari. Še naprej sem zavezan nadaljevanju te poti," je dejal nekdanji madžarski premier.
Srbiji in srbskemu narodu je v prihodnosti zaželel veliko uspeha, Vučiću in njegovi družini pa vse dobro. "Naj Bog blagoslovi tvojo družino, tvoj narod in tebe," je še dejal Orban. "Vrnila se bova!" pa je napovedal Vučić in ga objel čez ramena.
Kot je znano, sta oba voditelja letos na parlamentarnih volitvah izgubila oblast, in sicer v razmaku sedmih mesecev. Orban jo je izgubil po 16, Vučić pa po 14 letih vladanja.
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