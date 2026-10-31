Vučić gostil Orbana: 'Vrnila se bova'

"Z velikim veseljem gostim Viktorja Orbana, svojega velikega prijatelja, svojega brata. Tukaj, v hiši mojega očeta, nedaleč od Beograda, bova preživela prijetne trenutke. In da, oba sva pred kratkim izgubila na volitvah, a nisva izgubila svojega dostojanstva, svojega ponosa niti svoje vere. Dobrodošel, Viktor!" je dejal Aleksandar Vučić v videoposnetku, ki ga je objavil na svojih družbenih omrežjih.

Viktor Orban mu je odgovoril, da prijatelji vedno ostanejo prijatelji in da se pravi prijatelji v težkih časih še bolj zbližajo. "Lahko si prepričan, Aleksandar, da sem vedno na tvoji strani. Sicer pa veš, da je bilo med nama nekaj več kot le običajno prijateljstvo. Šlo je za velik uspeh – napredek v odnosih in celo občutek bratstva med Srbijo in Madžarsko, med Srbi in Madžari. Še naprej sem zavezan nadaljevanju te poti," je dejal nekdanji madžarski premier.