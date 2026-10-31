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Vučić gostil Orbana: 'Vrnila se bova'

Beograd, 31. 10. 2026 19.14 pred 1 uro 2 min branja 26

Avtor:
U. Z. K.
Orban in Vučić

Nekdanji srbski predsednik Aleksandar Vučić je na domu svojih staršev blizu Beograda gostil nekdanjega madžarskega premierja Viktorja Orbana. Med srečanjem je pripomnil, da ju volilna poraza nista odvrnila od nadaljnjega sodelovanja, njuno prijateljstvo pa da ostaja trdno. Na posnetku, ki ga je objavil, je napovedal, da se bosta vrnila.

"Z velikim veseljem gostim Viktorja Orbana, svojega velikega prijatelja, svojega brata. Tukaj, v hiši mojega očeta, nedaleč od Beograda, bova preživela prijetne trenutke. In da, oba sva pred kratkim izgubila na volitvah, a nisva izgubila svojega dostojanstva, svojega ponosa niti svoje vere. Dobrodošel, Viktor!" je dejal Aleksandar Vučić v videoposnetku, ki ga je objavil na svojih družbenih omrežjih.

Viktor Orban mu je odgovoril, da prijatelji vedno ostanejo prijatelji in da se pravi prijatelji v težkih časih še bolj zbližajo. "Lahko si prepričan, Aleksandar, da sem vedno na tvoji strani. Sicer pa veš, da je bilo med nama nekaj več kot le običajno prijateljstvo. Šlo je za velik uspeh – napredek v odnosih in celo občutek bratstva med Srbijo in Madžarsko, med Srbi in Madžari. Še naprej sem zavezan nadaljevanju te poti," je dejal nekdanji madžarski premier.

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Srbiji in srbskemu narodu je v prihodnosti zaželel veliko uspeha, Vučiću in njegovi družini pa vse dobro. "Naj Bog blagoslovi tvojo družino, tvoj narod in tebe," je še dejal Orban. "Vrnila se bova!" pa je napovedal Vučić in ga objel čez ramena.

Kot je znano, sta oba voditelja letos na parlamentarnih volitvah izgubila oblast, in sicer v razmaku sedmih mesecev. Orban jo je izgubil po 16, Vučić pa po 14 letih vladanja.

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KOMENTARJI26

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St. Gallen
31. 10. 2026 20.50
Muppet show
Odgovori
0 0
Potouceni kramoh
31. 10. 2026 20.43
Manjka še Janša in Stevanović pa kak Snežić pa Netanjahu pa so dream diktator team
Odgovori
+0
1 1
periot22
31. 10. 2026 20.40
👍
Odgovori
+2
2 0
Uporabnik1888402
31. 10. 2026 20.37
Lep uvodnik za nadaljevanje serije Odpisani 😀
Odgovori
+2
2 0
kunccix
31. 10. 2026 20.35
Jufka bo znorel…. Idola se družita brez njega…. in še omenila ga nista. Jufka bo moral do svojga psihiča
Odgovori
+1
2 1
Bozjidar
31. 10. 2026 20.24
Vzemita k sebi se Janeza😡
Odgovori
+8
9 1
ptuj.si
31. 10. 2026 20.26
Zemljariča in Drnovška?
Odgovori
-5
0 5
kunccix
31. 10. 2026 20.36
Dr. Drnovšek, vam je izboril našo državo Slovenijo, zato vas prosim za spoštljiv odnos do pokojnega!
Odgovori
+1
1 0
Posteni
31. 10. 2026 20.22
Ce v vajinih dztavah delujejo pravosodni organi potem edino v lisicah 😉
Odgovori
+6
7 1
Bombardirc1
31. 10. 2026 20.21
Še jufka manjka pa bo sreča popolna.
Odgovori
+9
9 0
Antifriz
31. 10. 2026 20.09
Zanimivo, celo Vučić je priznal poraz... naš Janezek bi za poraz obdolžil DVK, globoko državo, Niko, Mukija...
Odgovori
+9
10 1
Komentator aligator
31. 10. 2026 20.08
Še naš neizvoljeni manjka.
Odgovori
+10
10 0
kovanec
31. 10. 2026 20.08
Za kaj že se bosta vrnila?
Odgovori
+6
6 0
Antifriz
31. 10. 2026 20.03
Težka patalogija... ko si nagrabiš miljarde, te narod demokratično odstavi, pa bi se rad vrnil po še več... oblast je zelo trda droga.
Odgovori
+8
8 0
Slovenska pomlad
31. 10. 2026 19.57
Črni Ivan vaju čaka..
Odgovori
+10
10 0
zurc
31. 10. 2026 19.50
ja ,če vaju bo narod nazaj poklical na volitvah,to je pa vse odvisno kako se bodo ti izkazali ki so vaju vrgli iz prestolov
Odgovori
+4
4 0
Magnetek
31. 10. 2026 19.50
🤣
Odgovori
+1
1 0
rogla
31. 10. 2026 19.46
Sanjajta. Za vaju ni vrnitve!
Odgovori
+2
6 4
jank
31. 10. 2026 19.46
Kako odrešilno in blagodejno bo za narod in državo, ko se jima bo še pridružil njun somišljenik Janša. Čimprej!
Odgovori
+9
11 2
bohinj je zakon
31. 10. 2026 19.39
Vrnila? Boljše, da ne. Čeprav tudi novi niso ne vem kaj.
Odgovori
+6
6 0
Mandrake
31. 10. 2026 19.36
NIKOLI
Odgovori
+4
6 2
Antifriz
31. 10. 2026 19.34
Lol... drugo leto bo še jufka zraven... vrnitev odpisanih, nikoli.
Odgovori
+7
8 1
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