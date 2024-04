Vučić gostoval v oddaji, kjer je govoril o Danki: iz sebe naredil žrtev

Kot piše Index.hr, je bil srbski predsednik Vučić gost v televizijski oddaji tabloida Informer. Vučić je na dolgo in široko razlagal o primeru Danke Ilić, pri tem pa je izpadel kot največja žrtev. Nanj se je namreč usul plaz kritik, ker je javnosti kar on, mimogrede, sporočil, da je malčica Danka ubita. V oddaji se je branil in pritoževal, da ga zdaj obtožujejo in da ni sam kriv, da ga je policija prvega obvestila, da je mala Danka ubita. To sem povedal z dvema besedama in pustil, da policija nadaljuje z delom. Potem je začel omenjati druge afere, v katere je vpleten.