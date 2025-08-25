Vučić tarča posmeha: 'Kot bi stopil iz reklame za kuharsko oddajo'

Vučić je v nedeljo napovedal, da bodo marže na 20 odstotkov omejili za 3000 izdelkov iz 23 skupin v največjih trgovinah oziroma podjetjih. Marže naj bi bile zdaj ponekod tudi 45,2-odstotne, trdi Vučić, ki do konca leta napoveduje tudi nov zakon o prepovedi nepoštenih trgovinskih praks. "Skoraj 48 odstotkov minimalne plače se porabi za hrano in brezalkoholne pijače," je Vučić navedel na predstavitvi, kjer je stal pred več kot desetimi lesenimi košarami, ki so bile napolnjene s hrano, pijačo in izdelki za gospodinjstvo. Po črni tabli je pisal še račune z višino prihranka.

Državljani naj bi lažje pridobili tudi potrošniška posojila, poroča Net.hr . "Ali veste, kaj so potrošniška posojila? Ko potrebujete posojilo za drva, za zimo in tako dalje. Malo ljudi vzame potrošniška posojila. Ampak znižali jih bomo," je dejal Vučić in nato za nekaj sekund obmolknil, nato pa nadaljeval, da bo raje govoril o gotovini, ker da je pomembnejša.

Na spletu so se iz predstavitve številni norčevali. "Ali je na voljo tudi mehčalec?" je zapisal eden od uporabnikov, ko je Vučić stal pred košaro z detergenti. "Mehčalec bo na voljo naslednjo nedeljo," mu je v šali odgovoril drug. "Ali dobim posebno darilo, če pokličem v naslednjih 30 minutah?" se je sarkastično vprašal tretji. Pojavile so se tudi fotomontaže Vučića v roza kostumu zajca.

Napovedal je tudi popuste pri električni energiji in nižje cene goriva. Spremembe se obetajo tudi pri izvršbah in zavarovanjih, napovedi Vučića povzemajo srbski mediji.

"Prepričan sem, da z ukrepi kažemo, da nam je mar, da državljani Srbije živijo bolje," je še povedal ob oceni, da bodo ukrepi pomagali od 60 do 70 odstotkom srbskih državljanov.

Na predstavitvi so bili prisotni tudi nekateri novinarji, ki pa so se predsednikovim napovedim nasmejali. Vučić jih je ob tem prosil, naj pokažejo vsaj malo spoštovanja.