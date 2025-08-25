Svetli način
Tujina

Vučić tarča posmeha: 'Kot bi stopil iz reklame za kuharsko oddajo'

Beograd, 25. 08. 2025 10.47 | Posodobljeno pred 49 minutami

N.L.
38

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je na odru ob polnih košarah s pijačo in jedačo ter tabli za risanje predstavil nov paket ukrepov, s katerimi se bo, kot napoveduje, izboljšal življenjski standard Srbov. Med ukrepi je omejitev marž izdelkov v največjih trgovskih verigah, pa znižanje obrestnih mer za potrošniška posojila. Predstavitev je na spletu požela val posmeha. "Kot bi stopil iz reklame za kuharsko oddajo iz 90. let," se je glasil eden od komentarjev.

Vučić je v nedeljo napovedal, da bodo marže na 20 odstotkov omejili za 3000 izdelkov iz 23 skupin v največjih trgovinah oziroma podjetjih. Marže naj bi bile zdaj ponekod tudi 45,2-odstotne, trdi Vučić, ki do konca leta napoveduje tudi nov zakon o prepovedi nepoštenih trgovinskih praks. "Skoraj 48 odstotkov minimalne plače se porabi za hrano in brezalkoholne pijače," je Vučić navedel na predstavitvi, kjer je stal pred več kot desetimi lesenimi košarami, ki so bile napolnjene s hrano, pijačo in izdelki za gospodinjstvo. Po črni tabli je pisal še račune z višino prihranka.

Državljani naj bi lažje pridobili tudi potrošniška posojila, poroča Net.hr. "Ali veste, kaj so potrošniška posojila? Ko potrebujete posojilo za drva, za zimo in tako dalje. Malo ljudi vzame potrošniška posojila. Ampak znižali jih bomo," je dejal Vučić in nato za nekaj sekund obmolknil, nato pa nadaljeval, da bo raje govoril o gotovini, ker da je pomembnejša. 

Na spletu so se iz predstavitve številni norčevali. "Ali je na voljo tudi mehčalec?" je zapisal eden od uporabnikov, ko je Vučić stal pred košaro z detergenti. "Mehčalec bo na voljo naslednjo nedeljo," mu je v šali odgovoril drug.  "Ali dobim posebno darilo, če pokličem v naslednjih 30 minutah?" se je sarkastično vprašal tretji. Pojavile so se tudi fotomontaže Vučića v roza kostumu zajca. 

Napovedal je tudi popuste pri električni energiji in nižje cene goriva. Spremembe se obetajo tudi pri izvršbah in zavarovanjih, napovedi Vučića povzemajo srbski mediji. 

"Prepričan sem, da z ukrepi kažemo, da nam je mar, da državljani Srbije živijo bolje," je še povedal ob oceni, da bodo ukrepi pomagali od 60 do 70 odstotkom srbskih državljanov. 

Na predstavitvi so bili prisotni tudi nekateri novinarji, ki pa so se predsednikovim napovedim nasmejali. Vučić jih je ob tem prosil, naj pokažejo vsaj malo spoštovanja. 

Ici
25. 08. 2025 12.24
Predsednik države, demokrat ali avtokrat, ne more biti tarča posmeha, ker v času mandata ne predstavlja sebe osebno, ampak 24/7 predstavlja funkcijo predsednika države in v tujini celo državo. Kdor se posmehuje Vučiču, se posmehuje vsem Srbom. Oni so se na volitvah odločili zanj kot za prvega med enakimi.
ODGOVORI
0 0
natas999
25. 08. 2025 12.24
+1
isti golob
ODGOVORI
1 0
Grickoficko
25. 08. 2025 12.24
Srbi bodo dosegli svoje, mi pa ne, ker sam jokcamo kako je vse drago, naredimo pa nič, ker smo jokice.
ODGOVORI
0 0
sencina
25. 08. 2025 12.24
Jaz si ne morem zamisliti naše Nataše da ma takle cirkus.
ODGOVORI
0 0
JApajaDAja
25. 08. 2025 12.15
-1
kmetijska ministrica v r slo je šla še dlje-predlagala je ukinitev marž.....
ODGOVORI
0 1
bohinj je zakon
25. 08. 2025 12.06
+2
Tokrat je res. Vučko nehaj.
ODGOVORI
2 0
GetBack
25. 08. 2025 12.01
+3
hahaha, Golobova klet Jankovićevega in Golobovega best frenda povezuješ z Janšo... Tipično komunajzarsko blefiranje in laganje. Vučić, nekdanji Miloševićev kader je bil v odličnih odnostih s Kućanovo partijo.... Mogoče pali pri kakšnem odstotju mentalno deformiranih slovencev, pri večini več ne ....
ODGOVORI
4 1
kameltrajbar
25. 08. 2025 11.51
-3
... vučič... janša.... plenkovič.. 😂😂😂😂😂😂😂😜
ODGOVORI
3 6
Teleport
25. 08. 2025 11.58
+0
Janković... Golob
ODGOVORI
3 3
GetBack
25. 08. 2025 12.00
+3
hahaha, Jankovićevega in Golobovega best frenda povezuješ z Janšo... Tipično komunajzarsko blefiranje in laganje. Vučić, nekdanji Miloševićev kader je bil v odličnih odnostih s Kućanovo partijo.... Mogoče pali pri kakšnem odstotju mentalno deformiranih slovencev, pri večini več ne ....
ODGOVORI
5 2
DSS
25. 08. 2025 11.49
+3
Pa še vi v Sloveniji spustite cene da se malo smejemo ker do zdaj se nikoli nismo.
ODGOVORI
3 0
london1982
25. 08. 2025 11.47
+1
Sam zanimivo kako tu gor desnule nevtralizirajo Vučića, očitno zato ker je to sestrska struja SDS-a
ODGOVORI
5 4
Teleport
25. 08. 2025 11.59
+3
Kako če je prijo od šerifa
ODGOVORI
3 0
sse1
25. 08. 2025 11.44
+3
naj koncno odstopi...in naj si vzame te kosare sabo domov...
ODGOVORI
4 1
Evropa_Evropejcem
25. 08. 2025 11.39
+5
O tem da so zigani ponoči zažgali avtomobil domačinu v Šentjerneju ne boste poročali?
ODGOVORI
7 2
Teleport
25. 08. 2025 11.38
+2
Slovenija postala najbolj obdavčena v EU?
ODGOVORI
4 2
london1982
25. 08. 2025 11.44
-2
Slovenija je po obdavčitvi v družbi Danske/Nemčije. Med najmanj obdavčenimi so Bolgarija/Bosna. A bi raje bili v družbi slednjih?
ODGOVORI
2 4
suleol
25. 08. 2025 11.33
+1
kaj so pa nasi nardil z marzami a une kosarice hahaha
ODGOVORI
2 1
suleol
25. 08. 2025 11.30
-4
a vas raj ca jo srbi ker jih vsakodnevno valate po medijih
ODGOVORI
0 4
suleol
25. 08. 2025 11.26
-2
za razliko od nasih slovenskih se on vsaj trudi s cenami nekaj narest vi se pa smejite uau
ODGOVORI
3 5
Blue Dream
25. 08. 2025 11.25
+2
Skonto de
ODGOVORI
3 1
Diabloss
25. 08. 2025 11.24
-2
Mi smo sami premagali korono to so še vojaška letala potrdila
ODGOVORI
2 4
Rafael Kramar
25. 08. 2025 11.23
-1
Drži se Vučiću...👊
ODGOVORI
2 3
