Vučić in Kurti bosta pogovore nadaljevala v Ohridu, EU pričakuje velik napredek

Srečanje v Bruslju je bilo po oceni visokega uradnika EU odprto, zelo iskreno in na trenutke čustveno, v vsakem primeru pa profesionalno, dinamično in spoštljivo.

Srečanje v Ohridu bo po njegovih besedah potekalo tako kot dosedanja, z dvostranskimi in tristranskimi sestanki, odnosi med Kosovom in Srbijo pa bodo tudi ena od tem naslednjega vrha EU.

Vučić in Kurti sta se na zadnjem srečanju v ponedeljek v Bruslju strinjala z vsebino sporazuma o poti k normalizaciji odnosov med državama. Ta v 11 točkah izrecno ne govori o medsebojnem priznanju držav, navaja pa, da Srbija ne bo nasprotovala sprejetju Kosova v mednarodne organizacije in da so spoštovanje ozemeljske celovitosti in suverenosti ter zaščita narodnih manjšin temeljni pogoji miru. Skupnost srbskih občin, pri vzpostaviti katere vztraja Beograd, v sporazumu izrecno ni omenjena. V 10. členu piše le, da obe strani potrjujeta obvezo uresničitve vseh doslej doseženih dogovorov v okviru dialoga in da so zavezujoči. Vzpostavitev skupnosti je del bruseljskega sporazuma iz leta 2013.

Sporazum med drugim tudi predvideva, da bosta strani medsebojno priznali dokumente in nacionalne simbole. Poleg tega določa, da bodo Srbijo in Kosovo vodila načela, določena v ustanovni listini Združenih narodov. Dokument pri tem izpostavlja suvereno enakost vseh držav, spoštovanje neodvisnosti, avtonomije in ozemeljske celovitosti ter pravico do samoodločbe. Državi bosta izmenjali tudi stalni misiji.