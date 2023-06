'Vučić in Kurti razumeta resnost razmer, vendar različno gledata na rešitve'

"Po štirih urah pogovorov mislim, da oba voditelja razumeta resnost razmer, vendar različno gledata na vzroke, posledice in rešitve," je povedal Borrell.

"Smo se pa strinjali o potrebi po novih volitvah in razpravljali o tem, kako priti do njih. Nismo še tam, a vemo, kako naprej," je dodal. Poudaril je, da so ponovne volitve v vseh štirih večinsko srbskih občinah na severu Kosova, na katerih morajo sodelovati tudi kosovski Srbi, jedro problema in jedro rešitve. Visoki zunanjepolitični predstavnik EU je pojasnil, da je na ločenih pogovorih z Vučićem in Kurtijem predstavil konkretne predloge, kako naprej. Pri tem je upošteval pogoje, ki jih je EU postavila Beogradu in Prištini po zadnji zaostritvi razmer na severu Kosova.