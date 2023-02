'Vučić in Kurti se strinjata s predlogom EU za normalizacijo odnosov'

Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je v Bruslju sprejel srbskega predsednika Aleksandra Vučića in kosovskega premiera Albina Kurtija . Na dnevnem redu pa: predlog EU za normalizacijo odnosov. Na sestanku pa je bil prisoten tudi posebni odposlanec EU za dialog med Srbijo in Kosovom Miroslav Lajčak .

In želja se mu je izpolnila. Borrell je namreč po sestanku sporočil, da se obe strani strinjali z vsebino predloga EU za normalizacijo odnosov med Srbijo in Kosovom, a da se morajo o sami implementaciji sporazuma še dogovoriti. Obe strani sta se sicer strinjali, da se vzdržita neusklajenih potez, ki bi dvigovale napetosti in ogrozile nadaljnje delo.

To je bilo eno najpomembnejših srečanj od začetka dialoga med Srbijo in Kosovom, ki vse od leta 2011 potekajo pod okriljem EU. "Pretekla srečanja v zadnjih nekaj letih so bila večinoma krizno upravljanje, zdaj pa se je pristop spremenil in gremo k normalizaciji, zato je to srečanje drugačno od drugih," je že v petek dejal neimenovani visoki uradnik EU, ki ga navaja Index.hr.

Po večletnih poskusih v okviru dialoga med Srbijo in Kosovom o normalizaciji odnosov, ki so doslej prinesli zelo skromen napredek, sta Nemčija in Francija septembra lani sprožili pobudo, ki jo podpirajo ZDA in celotna EU, da bi glede na vojno v Ukrajini čim prej ukrepati v tej zadevi.

Ta nemško-francoska pobuda je privedla do predloga sporazuma, katerega jedro je vzajemno priznavanje dokumentov, pečatov, potnih listov, osebnih izkaznic in državnih simbolov. Predlog sporazuma sicer ne predvideva formalnega srbskega priznanja Kosova, bi pa morala Srbija Kosovo de facto obravnavati kot suvereno državo.